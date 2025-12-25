México

Procesan en Navidad a detenidos con droga y arma de fuego en Chihuahua; investigan a detenido por homicidio

Los operativos conjuntos permitieron la detención de los presuntos responsables en dos hechos distintos

La Fiscalía de Distrito Zona
La Fiscalía de Distrito Zona Centro vinculó a proceso a cuatro personas detenidas por narcóticos y posesión ilegal de arma de fuego en Chihuahua. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la colonia Nombre de Dios de la ciudad de Chihuahua, vinculó a proceso de las tres personas que fueron detenidas en flagrancia por posesión de narcóticos y posesión ilegal de arma de fuego.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, acreditó la probable responsabilidad de Javier Armando G., María de los Ángeles E. G., Juan Ángel O. V., y Jesús Adrián M. V., quienes fueron detenidos el pasado 17 de diciembre tras un cateo realizado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo.

El operativo en la colonia
El operativo en la colonia Nombre de Dios aseguró mariguana, metanfetaminas y un arma de fuego a los imputados. (EFE/Esteban Biba/Archivo)

Motivos detrás de la vinculación a proceso

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, dentro del operativo que fue apoyado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se les aseguraron a los imputados múltiples envoltorios de plástico con mariguana y metanfetaminas, así como con un arma de fuego.

Así, el Juez de Control del Distrito Judicial, dictó vinculación a proceso contra Javier Armando G., por variante de narcotráfico, narcomenudeo y posesión de arma de fuego, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.

Respecto a los imputados María de los Ángeles E. G., Juan Ángel O. V., y Jesús Adrián M. V., fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud en su variante con fines de comercio, y se les impuso como medida cautelar la de firma mensual, la prohibición de salir del estado y recibir tratamiento de deshabituación.

Luis Ángel G. T. fue
Luis Ángel G. T. fue detenido horas después del homicidio tras un operativo conjunto de la AEI, policías municipales, Guardia Nacional y Defensa. (FGE Chihuahua)

Delito por homicidio en Chihuahua

En otros hechos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Luis Ángel G. T., por delitos de homicidio calificado, cometido en contra de un masculino el pasado lunes en la colonia El Saucito de la ciudad de Chihuahua.

Como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a esta Unidad, y las unidades de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró detener al imputado con orden de aprehensión, horas después de que se cometió el homicidio.

La Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y programó para el próximo lunes 29 de diciembre de 2025 a las 08:00 horas, para saber si la audiencia de vinculación será o no a proceso.

