Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

13:10 hsHoy

Metro CDMX

El Metro capitalino inicia actividades normales recordándole a los usuarios que cierra sus puertas hasta las 00:00 horas.

12:59 hsHoy

Metrobús CDMX

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:56 hsHoy

Debido a las fiestas decembrinas, el servicio del Metro inicia este jueves a partir de las 07:00 horas.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (Cuartoscuro.com)

