Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre

Debido a las fiestas decembrinas, el servicio del Metro inicia este jueves a partir de las 07:00 horas.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metro capitalino inicia actividades normales recordándole a los usuarios que cierra sus puertas hasta las 00:00 horas.

Últimas noticias

