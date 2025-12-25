Lilly Téllez envía mensaje de Navidad y critica a Morena por tener a México sumido en la violencia

La legisladora compartió su mensaje navideño combinando reflexión personal y críticas a Morena.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, difundió un mensaje con motivo de la Navidad en el que combinó reflexiones personales con señalamientos sobre la inseguridad que enfrenta el país y críticas al partido en el poder.

En su pronunciamiento, la legisladora afirmó que México no debe acostumbrarse a la violencia y reiteró su postura de que el Estado ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad de las familias.

Un mensaje navideño con énfasis en la seguridad

En el mensaje dirigido a la ciudadanía, Téllez señaló que hablaba “como madre, como ciudadana y como alguien que ha visto y vivido lo que la violencia le hace a un país”.

Al referirse al significado de la Navidad, sostuvo que estas fechas representan unión familiar y esperanza, pero también recordó que para muchas personas están marcadas por el miedo y la ausencia provocada por la violencia.

Lilly Tellez arremete contra Morena por violencia en México Crédito: @LillyTellez

“México no puede resignarse al miedo”, afirmó la senadora, al insistir en que la paz no se alcanza con discursos, sino con decisiones firmes y con la aplicación de la ley.

En ese contexto, reiteró una de sus principales exigencias al gobierno federal: “He pedido una y otra vez que se nombre a los cárteles como lo que son: terroristas”.

Téllez concluyó su mensaje deseando a los mexicanos una Navidad con seguridad, amor y esperanza, y subrayó la necesidad de corregir lo que, a su juicio, no ha dado resultados en el país.

El atentado que marcó la vida de Lilly Téllez

Tras su pronunciamiento, la senadora recordó el atentado que sufrió hace 25 años en el sur de la Ciudad de México, un hecho que, asegura, marcó su vida personal y profesional.

Lilly Téllez sobrevivió a un atentado que marcó su vida y su carrera política.

En julio de 2000, Lilly Téllez fue atacada a balazos en el cruce del Boulevard de la Luz y Periférico Sur tras salir de su trabajo en TV Azteca.

Tres agresores dispararon 22 balas contra su Jetta y el vehículo de sus escoltas, dirigidas en parte al pecho de la entonces periodista.

Dos de las balas quedaron incrustadas en el auto; Téllez sobrevivió milagrosamente.

Su chofer perdió parte de la mano derecha y los dos escoltas resultaron gravemente heridos, aunque todos lograron recuperarse.

Inconformidades con Morena

Las diferencias entre Lilly Téllez y Morena se acentuaron después de su salida del partido.

La senadora ha sostenido que el movimiento al que se integró no cumplió con la promesa de pluralidad ni con los compromisos asumidos en materia de seguridad.

Téllez ha cuestionado a Morena por no cumplir sus promesas de pluralidad y seguridad. Crédito: PAN senado

En el Senado, sus posturas han derivado en constantes confrontaciones con legisladores del partido oficialista, particularmente por sus declaraciones sobre el combate al crimen organizado y la cooperación internacional.

Téllez ha rechazado las acusaciones de traición a la patria que se le han formulado desde Morena y ha insistido en que sus señalamientos buscan visibilizar la gravedad del problema de violencia que enfrenta el país.

Su relación con López Obrador y la ruptura

La senadora ha relatado que su ingreso a la política ocurrió tras una invitación directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le propuso integrarse a un movimiento que, según su versión, se planteaba como plural.

Téllez ingresó a la política tras una invitación directa de AMLO, quien le ofreció integrarse a un movimiento que prometía pluralidad.

Téllez afirmó que inicialmente rechazó la propuesta y que aceptó solo después de establecer condiciones de independencia frente al Ejecutivo.

Con el tiempo, dijo, advirtió contradicciones entre el discurso y las acciones del gobierno.

Señaló que comenzó a votar en contra de iniciativas que consideró contrarias a lo ofrecido y que uno de los momentos decisivos para romper con Morena fue el saludo de López Obrador a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hecho que calificó como incompatible con su visión de justicia y seguridad.

La inseguridad como telón de fondo

El mensaje de la senadora se da en un contexto nacional marcado por cifras mixtas en materia de seguridad.

Téllez advirtió que la violencia sigue siendo un desafío grave para las familias mexicanas. EFE/ Iván Villanueva/ARCHIVO

Aunque el gobierno federal ha reportado reducciones en homicidios dolosos a nivel nacional, especialistas y organizaciones civiles advierten que la violencia persiste de forma desigual en distintas regiones del país.

Entre los factores que mantienen la preocupación pública se encuentran:

Aumentos de homicidios en algunas entidades federativas

Disputas territoriales entre grupos criminales

Diferencias entre cifras oficiales y registros estadísticos

Persistencia de delitos de alto impacto

En este escenario, el pronunciamiento de Lilly Téllez se suma a las voces que cuestionan la estrategia de seguridad del gobierno federal y ponen el acento en la violencia como uno de los principales retos del país.