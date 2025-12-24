México

Nuevo frente frío se aproxima a México este 24 de diciembre: ¿Cómo estará el clima en Nochebuena?

Los valores mínimos de temperatura se registrarán en entidades del norte y centro, principalmente durante la madrugada

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

En esta Nochebuena, cuando millones de familias en México se reúnen para celebrar, el seguimiento de las condiciones climáticas cobra especial importancia.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adquiere un papel fundamental al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país, los cuales permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque el país suele identificarse con un clima templado, el invierno —y en particular estas fechas decembrinas— acentúa las diferencias entre regiones, pues mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados.

Ante esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos que ayudan a la población a prepararse y ajustar sus actividades, incluso durante celebraciones como la de esta noche.

Pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre

Las condiciones atmosféricas generadas por diversos sistemas afectarán con precipitaciones significativas el noreste, oriente y sureste del país. (Cuartoscuro)

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en altura en el suroeste del golfo de México, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de:

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

A su vez, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Sonora

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República
Pronóstico meteorológico en la República Mexicana este miércoles 24 de diciembre. (SMN)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Baja California
  • Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Veracruz (Papaloapan)
  • Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)
  • Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Michoacán

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:

  • Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

  • Baja California

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Golfo de California
  • Sonora

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Sinaloa (costa)
  • Jalisco (costa)
  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Costa occidental de Baja California
  • Golfo de Tehuantepec

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:

  • Yucatán
  • Quintana Roo

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Las temperaturas descenderán notablemente en zonas montañosas, con heladas previstas para el norte y centro del país. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California Sur
  • Sonora (sur)
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco (costa)
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca (istmo y costa)
  • Chiapas (istmo y costa)
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

