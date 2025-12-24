México

Infonavit reestructura más de 4 millones de créditos “impagables”

Una directriz presidencial impulsó la revisión y condonación de deudas, dando oportunidad a los beneficiarios de obtener nuevas condiciones

El programa responde a una
El programa responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cortesía).

Infonavit anunció que ha finalizado la reestructuración de más de 4.8 millones de créditos impagables, informó el director general, Octavio Romero Oropeza, a través de un comunicado oficial del Instituto.

Este proceso de reestructuración de responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca resolver un problema que afectó a millones de trabajadores durante años.

El tipo de crédito intervenido de parte del Infonavit se caracteriza porque, aunque los pagos se realizaban puntualmente, el saldo seguía incrementándose cada año. Esta dinámica generaba gran frustración entre los derechohabientes y hacía prácticamente imposible liquidar la deuda.

Las acciones implementadas incluyeron descuentos al saldo, reducciones en las tasas de interés o en las mensualidades. En ciertos casos, se aplicó un descuento total sobre la deuda, permitiendo que los créditos quedaran completamente liquidados. Todas estas medidas, según el comunicado, tienen el objetivo de facilitar que los trabajadores puedan finalmente saldar su vivienda.

Beneficios específicos para los acreditados

Los créditos impagables de Infonavit
Los créditos impagables de Infonavit tenían pagos puntuales, pero el saldo aumentaba anualmente, complicando la liquidación de la deuda para millones de personas. (Infonavit)

De los 4.8 millones de créditos reestructurados, se detallan tres grandes grupos de beneficiados:

  • 238 mil personas vieron eliminada la totalidad de su deuda.
  • 1 millón 258 mil créditos fueron ajustados con una reducción significativa en el saldo.
  • 3 millones 360 mil recibieron otras formas de reestructura en sus créditos.

Próximamente, cada acreditado podrá ingresar a la página del Instituto con su nombre, Número de Seguridad Social o Número de Crédito y revisar tanto la situación anterior de su crédito como las nuevas condiciones y beneficios obtenidos.

El propio Infonavit subrayó su compromiso de garantizar el acceso a la vivienda digna y la seguridad patrimonial para todos sus derechohabientes. Esto se alinea con una visión gubernamental que considera la vivienda como un derecho fundamental y no como una simple mercancía.

Obras de Infonavit suspendidas en Acapulco

La construcción de 1,080 viviendas
La construcción de 1,080 viviendas sociales en Brisa Vista, Acapulco, quedó suspendida por clausura municipal debido a irregularidades administrativas y de servicio, afectando el objetivo nacional. (X @miguelmata63)

Mientras el Infonavit avanza en la resolución de los créditos impagables, persisten obstáculos en otros frentes relacionados con la vivienda social, especialmente en Acapulco. Uno de los casos más significativos es el del fraccionamiento Brisa Vista, un proyecto que contempla la construcción de 1 mil 80 viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

Esta obra forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a vivienda digna, respaldada por un convenio formal entre autoridades municipales y federales.

El fraccionamiento Brisa Vista representa más del 10% de la meta de viviendas que se pretende construir en Acapulco, donde el objetivo global es edificar cerca de 9 mil viviendas para sectores vulnerables. Sin embargo, la construcción fue suspendida el pasado 9 de diciembre tras una intervención del Ayuntamiento de Acapulco, que clausuró la obra alegando irregularidades administrativas y de servicios en el sitio.

La Dirección de Ecología argumentó que la clausura se debió a la falta de suficientes sanitarios para los cerca de 100 trabajadores que laboraban en la obra y a la ausencia de contenedores para residuos sólidos.

Esta intervención se realizó pese a que el convenio firmado entre el municipio, Sedatu, Conavi, Issste e Infonavit estipulaba el compromiso de facilitar trámites y permisos, exentar pagos de derechos y brindar apoyo para la regularización de los asentamientos humanos.

