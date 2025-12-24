Feria del Juguete Neza 2025: fechas y detalles para los regalos de Día de Reyes

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Como cada año, el municipio de Nezahualcóyotl se prepara para recibir a los Reyes Magos con la instalación de la tradicional Feria del Juguete Neza 2025, la cual se llevará a cabo del 26 de diciembre al 6 de enero, consolidándose como uno de los eventos más esperados por las familias de la región durante la temporada decembrina.

La feria estará ubicada sobre el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, frente a Plaza Ciudad Jardín, en el tramo comprendido entre la avenida Nezahualcóyotl y la avenida Virgen de los Remedios. En este espacio participarán más de 800 comerciantes, quienes ofrecerán una amplia variedad de juguetes, regalos y artículos diversos a precios accesibles, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo local.

Más de 800 comerciantes ofrecerán juguetes y artículos para el Día de Reyes. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

El horario de atención al público será de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche, lo que permitirá a los visitantes realizar sus compras con mayor comodidad. Para garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente ordenado y seguro, el Gobierno Municipal implementará un operativo de vigilancia permanente con la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes estarán a cargo de labores de seguridad y resguardo durante todo el periodo que permanezca instalada la feria.

Al respecto, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, destacó que la Feria del Juguete representa un importante impulso para la economía del municipio, ya que fortalece el comercio local y promueve el intercambio comercial entre vendedores y consumidores.

Señaló que este tipo de eventos benefician directamente a los comerciantes, quienes encuentran un espacio digno para ofrecer sus productos, así como a las familias, que pueden adquirir regalos de calidad a precios competitivos.

La Feria del Juguete en Nezahualcóyotl estará hasta el 6 de enero. Foto: (Gobierno Municipal)

Asimismo, autoridades municipales estiman una afluencia superior a las 25 mil personas a lo largo de los días que estará en operación la feria, lo que reafirma su relevancia como uno de los principales puntos de reunión y compra durante la temporada de Reyes en el oriente del Estado de México.

La Feria del Juguete Neza 2025 no solo busca facilitar el acceso a juguetes y obsequios, sino también fortalecer el tejido social y económico del municipio, brindando un espacio seguro, accesible y bien organizado para todas y todos los asistentes. Además de juguetes, los visitantes podrán encontrar artículos diversos que permitirán cumplir la ilusión de los más pequeños del hogar en una de las fechas más significativas del calendario.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl invita a las familias a acudir y disfrutar de esta feria, reiterando su compromiso con el desarrollo económico local y con la creación de espacios que fomenten la convivencia, la tradición y el bienestar de la comunidad.