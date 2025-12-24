México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este martes

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto registra el estatus en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del 23 de diciembre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1028

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: UA428

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1150

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 10:50

Estado: Demorado

Vuelo: VB1334

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:45

Estatus: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:20

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

