SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas bajo cero en diversos estados este martes 23 de diciembre en México

Durante la temporada invernal, y a pocos días de que el país celebre la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región.
Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, posibles nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos, que suelen intensificarse en esta época del año.
En el marco de las celebraciones decembrinas, el SMN ofrece pronósticosque ayudan a la población a prepararse y ajustar sus actividades conforme avanzan los días previos a la Navidad, pues contar con información meteorológica confiable durante este periodo resulta fundamental para planificar reuniones, viajes y actividades propias de la temporada.
Pronóstico del tiempo para este 23 de diciembre
Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste del país, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en:
- Tabasco
- Chiapas
- Quintana Roo
A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en:
- Baja California
Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)
- Puebla (Sierra Norte)
- Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital)
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:
- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Golfo de Tehuantepec
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:
- Yucatán
- Quintana Roo
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sonora (sur)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco (costa)
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (costa e istmo)
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California Sur
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.