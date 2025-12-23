México

México: cotización de apertura del euro hoy 23 de diciembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

Tras la apertura el euro se paga en la sesión de hoy a 21,15 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,29% comparado con los 21,09 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra un ascenso 0,08% aunque, por el contrario, desde hace un año todavía mantiene una disminución del 0,72%.

Si comparamos el valor con fechas previas, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente inferior a los números logrados para el último año (9,48%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo previsible ahora mismo.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas bajo cero en diversos estados este martes 23 de diciembre en México

Con heladas durante la madrugada, persiste el ambiente frío en el centro y norte del territorio nacional

SMN alerta por lluvias intensas

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: bancos de neblina en el municipio de Zumpango y Tultepec

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la seguridad ya no ocupa un lugar secundario en la agenda federal

Estas fueron las estrategias y

‘La Mañanera’ de hoy martes 23 de diciembre| En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de diciembre: al menos dos líneas del STC con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas fueron las estrategias y

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

Quién era El Panu, según los corridos: así retratan al exjefe de seguridad de Los Chapitos

Quién es El Gabito, el hombre que podría relevar a El Panu en la seguridad de Los Chapitos

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

Así fueron las últimas horas con vida de “El Panu” antes de ser atacado en Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Fiesta electrónica de Año Nuevo

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

DEPORTES

NBA en vivo: los duelos

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?