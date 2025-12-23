México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 23 de diciembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
La garita de San Ysidro
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este martes 23 de diciembre, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

5:20 horas

Sentri

10 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

14 líneas abiertas

3:28 horas

Tiempo de espera caminando:

General

16 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

3:12 horas

Sentri

2 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

3:44 horas

Tiempo de espera caminando:

General

0 líneas abiertas

42 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

1:12 horas

ReadyLane

5 líneas abiertas

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

El gobernador Salomón Jara confirmó la noticia en su conferencia de prensa matutina de este 23 de diciembre

Asesinan a tiros a Erasmo

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: carril reversible en Dr. Río de la Loza

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Michoacán sufre casi 700 incendios en 2025, 226 fueron intencionales

Datos publicados por la Conafor muestran que casi una tercera parte de los siniestros fueron provocados

Infobae

Xin Xin, la última panda gigante de América Latina, celebra la Navidad en CDMX

El ejemplar recibió un árbol acorde a la festividad decorado con alimentos y materiales seguros para su especie

Xin Xin, la última panda

Sheinbaum frena ley de impuestos a videojuegos violentos: “Es muy difícil distinguir”

La mandataria fue blanco de críticas al aprobar esta reforma, sin embargo, luego de varios análisis fue desechada

Sheinbaum frena ley de impuestos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros a Erasmo

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

Quién era El Panu, según los corridos: así retratan al exjefe de seguridad de Los Chapitos

Quién es El Gabito, el hombre que podría relevar a El Panu en la seguridad de Los Chapitos

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos reaccionan al primer avance

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

¿Despidieron a Eugenio Derbez de LOL México? Anuncia la fecha de estreno de nueva temporada con 2 nuevos famosos

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

DEPORTES

NBA en vivo: los duelos

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?