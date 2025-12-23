México

Embajada de EEUU ofrece consejos de seguridad en Navidad para estadounidenses en México

Un conjunto de medidas ha sido propuesto para quienes visitan o residen temporalmente en el país, con el fin de minimizar riesgos asociados con las fiestas decembrinas

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en México recomienda reforzar la seguridad para ciudadanos estadounidenses durante la época decembrina. REUTERS/Raquel Cunha

La época decembrina trae consigo celebraciones, viajes y reuniones, pero también exige precauciones adicionales. Por ello, la Embajada de Estados Unidos en México ha emitido una serie de recomendaciones específicas para que los ciudadanos estadounidenses disfruten de las fiestas de fin de año con mayor seguridad durante su estancia en el país.

Consejos clave para una temporada segura

La Embajada destaca que durante la temporada navideña suelen aumentar los incidentes delictivos en México. Por esa razón, invita a sus connacionales a reforzar las medidas de seguridad, tanto en el hogar como en espacios públicos y durante sus desplazamientos.

Para prevenir robos o incidentes, la Embajada aconseja asegurar puertas y ventanas en todo momento, utilizar sistemas de alarma y procurar que la vivienda siempre parezca habitada. Mantener los objetos de valor alejados de la vista y emplear temporizadores para luces contribuye a disuadir posibles intrusos.

En cuanto a los viajes, la Embajada sugiere evitar difundir planes o ubicaciones en redes sociales, limitando esa información solo a personas de confianza.

Precaución en espacios públicos y vehículos

La Embajada sugiere extremar precauciones
La Embajada sugiere extremar precauciones en centros comerciales y mercados, priorizando la vigilancia de pertenencias y objetos de valor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espacios concurridos, como centros comerciales y mercados, requieren una atención especial. La embajada recomienda estar atentos al entorno, mantener las bolsas cerradas y evitar mostrar pertenencias valiosas. Estas acciones pueden reducir el riesgo de hurtos, especialmente en zonas de alta afluencia durante las fiestas.

En lo que respecta a los vehículos, se insiste en estacionar en lugares bien iluminados y seguros, además de no dejar pertenencias a la vista en el interior del automóvil.

Los fraudes y las estafas son otro punto relevante, ya que en estas fechas se incrementan los intentos de engaño, tanto por medios electrónicos como presenciales. Se recomienda verificar la autenticidad de los mensajes y enlaces antes de realizar cualquier acción o donación, y no responder a comunicaciones sospechosas.

La Embajada sugiere mantener el teléfono cargado y tener a la mano los números de emergencia. El conmutador del edificio diplomático está disponible para atender incidentes o brindar orientación a los ciudadanos estadounidenses en caso de cualquier eventualidad. Identificar las salidas de emergencia y zonas seguras en espacios públicos también forma parte de las recomendaciones.

Embajada de Estados Unidos ofrece 3 mil dólares a los migrantes que opten por la autodeportación

Migrantes en situación irregular pueden
Migrantes en situación irregular pueden recibir 3 mil dólares, vuelo y exención de sanciones civiles si optan por la autodeportación a través del programa CBP Home. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

En paralelo a las recomendaciones de seguridad para la comunidad estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México comunicó la disponibilidad de un incentivo económico de 3 mil dólares para migrantes en situación irregular que opten por el retorno voluntario a sus países de origen.

Este programa también cubre el costo del vuelo y ofrece la exención de sanciones civiles, siempre que los interesados se inscriban en la aplicación CBP Home. Aunque la Embajada no detalló fechas límite ni procedimientos específicos para la entrega de los recursos, sí resaltó la facilidad del trámite y su enfoque en quienes buscan una opción segura para regularizar su situación migratoria.

Dicha iniciativa amplía los beneficios de campañas anteriores, en las que se ofreció un apoyo de mil dólares y vuelo gratuito a migrantes que decidieran autodeportarse durante las fiestas.

Los mensajes oficiales han insistido en que permanecer en situación irregular representa un riesgo legal, mientras que la autodeportación es presentada como la alternativa más segura y conveniente.

