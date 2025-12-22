México

La Cámara de Diputados impulsa exención de ISR para jóvenes en primer empleo

El proyecto legislativo propone que quienes inicien su vida laboral formal no paguen este impuesto durante tres años

Guardar
El diputado Asael Hernández Cerón
El diputado Asael Hernández Cerón del PAN presentó la iniciativa ante la LXVI Legislatura para su análisis en la Comisión de Hacienda. (X/@RicardoMonrealA)

La propuesta de exentar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a jóvenes en su primer empleo durante los primeros tres años, sin límite de monto, busca ofrecer un impulso económico directo a este sector de la población y contrarrestar los obstáculos que enfrentan para ingresar al mercado laboral formal.

Esta iniciativa, presentada por el diputado Asael Hernández Cerón del Partido Acción Nacional (PAN), fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, según un boletín de prensa de la Cámara de Diputados este 21 de diciembre.

En la exposición de motivos, el diputado del PAN destaca que la medida no afectaría las disposiciones vigentes sobre gratificaciones, primas vacacionales ni participaciones en utilidades, garantizando que estos conceptos continúen bajo el marco legal actual.

Además, la propuesta contempla que no se realice retención alguna del impuesto a los jóvenes beneficiados, lo que permitiría que el salario íntegro llegue a sus manos durante el periodo de exención.

Más de 15 millones de jóvenes se beneficiarían de esta medida

La medida permitiría a los
La medida permitiría a los jóvenes recibir su salario íntegro durante tres años, sin retención de impuestos ni límite de monto. Credito: cuartoscuro

El documento precisa que, en el primer trimestre de 2025, la población mexicana de 15 años o más alcanzó los 102,3 millones, de los cuales 60.5 millones integraban la población económicamente activa (PEA).

Dentro de este grupo, 15.9 millones correspondían a jóvenes, lo que representa el 26,3 % de la PEA. De estos jóvenes, el 39.6 % eran mujeres y el 60.4 % hombres. La tasa de informalidad laboral entre quienes tienen entre 15 y 29 años se ubicó en 58.8 %, lo que evidencia la magnitud del reto para la inserción formal de este sector.

La iniciativa subraya que el acceso al empleo formal para los jóvenes es limitado, ya que pocas empresas ofrecen oportunidades a quienes carecen de experiencia laboral. Además, se señala la falta de empatía social hacia este grupo y el riesgo que representa la delincuencia organizada, que los recluta con salarios elevados.

En palabras del diputado Hernández Cerón, “a la juventud mexicana tenemos que protegerla, alentarla e impulsarla al mundo laboral y el emprendimiento para poder tener una nación más fuerte y con mayores oportunidades para todos”.

La propuesta busca proteger a
La propuesta busca proteger a la juventud mexicana y reducir su vulnerabilidad ante la delincuencia organizada y empleos informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto argumenta que el ISR se aplica a todos los trabajadores del país, sin importar el régimen fiscal, y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiene un porcentaje del sueldo conforme a la tabla establecida en la ley.

Esta carga fiscal, según la iniciativa, frustra los sueños de los jóvenes de tener dinero, ya que les queda muy poco capital para cubrir al menos sus necesidades más básicas, como alimento, ropa o casa”.

La propuesta plantea modificar los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de que los jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo queden exentos del pago de ISR durante los primeros 3 años de trabajo, sin tope en el monto de ingresos.

Con ello, se busca que el salario de los jóvenes rinda más y les permita solventar sus gastos esenciales, incentivando su permanencia en el sector formal y reduciendo su vulnerabilidad ante ofertas laborales riesgosas.

Temas Relacionados

JóvenesISRCámara de Diputadosmexico-noticias

