México

Buscan a Esmeralda Zuley Chanteiro López, menor desaparecida en Veracruz

La adolescente de 13 años fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2025

Guardar
La menor Esmeralda Zuley Chanteiro
La menor Esmeralda Zuley Chanteiro López fue vista por última vez el 19 de diciembre en Ixhuatlán CRÉDITO: (Facebook/CEBVeracruz)

La búsqueda de la menor Esmeralda Zuley Chanteiro López se intensifica en Ixhuatlán del Café, Veracruz

La última vez que se vio a la menor fue el 19 de diciembre de 2025.

Familiares y autoridades locales mantienen la alerta activa y solicitan ayuda a la población para localizarla.

El caso se suma al incremento de reportes de personas desaparecidas en Veracruz, estado donde la familia de Esmeralda realizó la denuncia, se sabe que hay temor porque haya sido víctima de algún delito; sin embargo, se desconoce la circunstancia en que fue vista por última vez.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha oficial detallando las características de la menor y proporcionando canales de contacto para recabar información.

  • Esmeralda Zuley Chanteiro López, de 13 años y nacionalidad mexicana
  • mide 1.50 metros
  • presenta piel blanca
  • cabello castaño claro y lacio
  • ojos color café claro.

Entre sus señas particulares destacan lunares en diversas zonas del rostro. La última vez que se le vio fue el viernes 19 de diciembre, perdiéndose desde ese momento todo contacto.

Se exhorta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse a los teléfonos 911 o 228 319 3187.

Búsqueda de Lidia Betzairy Cázares Flores

Aunque el caso no está relacionado, hay otra menor desaparecida en el estado de Coahuila, su nombre es Lidia Betzairy Cázares Flores, adolescente de 16 años.

La búsqueda continúa activa en Saltillo luego de que las autoridades mantuvieran el reporte de persona no localizada.

La menor de edad fue
La menor de edad fue vista por última vez el 17 de diciembre CRÉDITO: FiscaliaDesaparecidosCoahuila/Facebook

La joven fue vista por última vez el 17 de diciembre de 2025 en la colonia Mirasierra, al oriente de la ciudad.

Las dependencias responsables mantienen la solicitud de apoyo a la ciudadanía, ya que hasta ahora no se ha obtenido información confirmada sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, Lidia Betzairy vestía pants azul marino, sudadera azul rey y tenis negros.

La joven salió de casa hacia las 19:00 y, alrededor de las 04:30 del día siguiente, envió un mensaje avisando que regresaría más tarde, sin que se volviera a tener comunicación con ella.

La ausencia del teléfono celular de la menor al momento de los hechos ha obstaculizado el contacto posterior.

El aviso formal ante las autoridades se presentó el 18 de diciembre de 2025 y fue reforzado el 20 de diciembre del mismo año.

Las características difundidas por la ficha oficial detallan que mide cerca de 1,60 metros, pesa aproximadamente 55 kilogramos, tiene cabello castaño ondulado y un tatuaje con las letras “J V” en la muñeca derecha.

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste siguen encabezando las labores para la localización de Lidia Betzairy.

Para reportes o información relevante, están habilitados el número de emergencias 911 y el teléfono (844) 438 0700 de la Fiscalía.

Temas Relacionados

Esmeralda Zuley Chanteiro LópezBúsqueda de personasmexico-noticias

Más Noticias

Profeco inspecciona los precios de más de 200 productos de la temporada decembrina 2025

Las investigaciones muestran que los montos en la canasta familiar y mercancías de mayor demanda presentan variaciones dependiendo de la entidad y el tipo de establecimiento

Profeco inspecciona los precios de

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, fans le comparten muestras de cariño al creador de contenido

Así fue el momento en

Stranger Things 5: Victoria Ruffo pide por los habitantes de Hawkins antes del estreno del volumen 2 de la última temporada en México

La primera actriz partició en un promocional de Netflix para anunciar en lanzamiento del final de la popular serie

Stranger Things 5: Victoria Ruffo

Aeronave de la Marina se estrella en Galveston, Texas, durante misión de apoyo médico

Tras el incidente, fueron iniciados los protocolos de búsqueda y rescate

Aeronave de la Marina se

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Betito”, sobrino

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

ENTRETENIMIENTO

Así fue el momento en

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

DEPORTES

Tigres hace oficial la salida

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa