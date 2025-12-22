Buscan a Esmeralda Zuley Chanteiro López, menor desaparecida en Veracruz

La menor Esmeralda Zuley Chanteiro López fue vista por última vez el 19 de diciembre en Ixhuatlán CRÉDITO: (Facebook/CEBVeracruz)

La búsqueda de la menor Esmeralda Zuley Chanteiro López se intensifica en Ixhuatlán del Café, Veracruz

La última vez que se vio a la menor fue el 19 de diciembre de 2025.

Familiares y autoridades locales mantienen la alerta activa y solicitan ayuda a la población para localizarla.

El caso se suma al incremento de reportes de personas desaparecidas en Veracruz, estado donde la familia de Esmeralda realizó la denuncia, se sabe que hay temor porque haya sido víctima de algún delito; sin embargo, se desconoce la circunstancia en que fue vista por última vez.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha oficial detallando las características de la menor y proporcionando canales de contacto para recabar información.

Esmeralda Zuley Chanteiro López , de 13 años y nacionalidad mexicana

mide 1.50 metros

presenta piel blanca

cabello castaño claro y lacio

ojos color café claro.

Entre sus señas particulares destacan lunares en diversas zonas del rostro. La última vez que se le vio fue el viernes 19 de diciembre, perdiéndose desde ese momento todo contacto.

Se exhorta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse a los teléfonos 911 o 228 319 3187.

Búsqueda de Lidia Betzairy Cázares Flores

Aunque el caso no está relacionado, hay otra menor desaparecida en el estado de Coahuila, su nombre es Lidia Betzairy Cázares Flores, adolescente de 16 años.

La búsqueda continúa activa en Saltillo luego de que las autoridades mantuvieran el reporte de persona no localizada.

La menor de edad fue vista por última vez el 17 de diciembre CRÉDITO: FiscaliaDesaparecidosCoahuila/Facebook

La joven fue vista por última vez el 17 de diciembre de 2025 en la colonia Mirasierra, al oriente de la ciudad.

Las dependencias responsables mantienen la solicitud de apoyo a la ciudadanía, ya que hasta ahora no se ha obtenido información confirmada sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, Lidia Betzairy vestía pants azul marino, sudadera azul rey y tenis negros.

La joven salió de casa hacia las 19:00 y, alrededor de las 04:30 del día siguiente, envió un mensaje avisando que regresaría más tarde, sin que se volviera a tener comunicación con ella.

La ausencia del teléfono celular de la menor al momento de los hechos ha obstaculizado el contacto posterior.

El aviso formal ante las autoridades se presentó el 18 de diciembre de 2025 y fue reforzado el 20 de diciembre del mismo año.

Las características difundidas por la ficha oficial detallan que mide cerca de 1,60 metros, pesa aproximadamente 55 kilogramos, tiene cabello castaño ondulado y un tatuaje con las letras “J V” en la muñeca derecha.

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste siguen encabezando las labores para la localización de Lidia Betzairy.

Para reportes o información relevante, están habilitados el número de emergencias 911 y el teléfono (844) 438 0700 de la Fiscalía.