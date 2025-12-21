México

Obra sin permiso en la costa de Mazatlán enfrenta cierre total por parte de Profepa

La Procuraduría detectó daños en la zona federal y abrió un procedimiento administrativo

Profepa clausura construcción ilegal en
Profepa clausura construcción ilegal en playa de Mazatlán. (Foto: Profepa)

En las últimas semanas, la vigilancia ambiental en destinos turísticos mexicanos ha tomado un papel central tras la intervención de autoridades federales en actividades consideradas irregulares.

Una construcción sin permiso en la franja costera de Mazatlán ha suscitado medidas estrictas de protección ambiental por parte de la autoridad federal responsable.

Clausura inmediata de obra en la playa de Mazatlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la suspensión total de una construcción ubicada en la zona de playa sobre la Avenida del Mar, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa.

El motivo principal de la acción fue la ausencia de la autorización requerida sobre impacto ambiental, condición indispensable para operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Los inspectores constataron la existencia de 12 pilotes de concreto reforzado ya instalados, junto con la infraestructura para la colocación de otros seis que formarían una plataforma, cubriendo un área de aproximadamente 116 metros cuadrados.

El responsable de la obra admitió no contar con los permisos necesarios al momento de la inspección.

Denuncias ciudadanas y hallazgos de Profepa

El procedimiento se originó a raíz de denuncias presentadas ante la Profepa, en las que se reportaba la edificación de una estructura destinada presuntamente a la instalación de una palapa para la venta de mariscos.

Atendiendo estos reportes, el personal llevó a cabo una inspección el 15 de diciembre, verificando el avance de la obra y la ausencia de autorización oficial. Durante la visita, los inspectores documentaron el riesgo que la construcción representaba para el ecosistema costero y el espacio federal cuyo resguardo es prioritario según la normatividad ambiental.

Profepa clausuró zona de descarga de residuos en Nuevo León Crédito: Protección Civil Nuevo Léon

Acciones legales y vigilancia por parte de Profepa

Tras la identificación de irregularidades, la Profepa procedió a colocar los sellos de clausura y anunció el inicio de un procedimiento administrativo que será evaluado por su área jurídica, a fin de determinar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

La institución informó que mantendrá una supervisión continua en el sitio para prevenir la reactivación de la obra, reiterando su compromiso de dar seguimiento a denuncias de la sociedad y asegurar el cumplimiento de las regulaciones en materia ambiental, con el objetivo de salvaguardar las zonas costeras mexicanas.

Esto es lo más relevante sobre la clausura en playa de Mazatlán por parte de Profepa

  1. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró una construcción en la playa de Mazatlán por falta de autorización en materia de impacto ambiental, requisito indispensable para operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre.
  2. La clausura se dio tras denuncias ciudadanas sobre una estructura para vender mariscos.
  3. Inspectores hallaron 12 pilotes de concreto instalados y obras para otros seis en 116 metros cuadrados.
  4. El responsable de la construcción reconoció no tener los permisos necesarios.
  5. Profepa inició procedimiento legal y mantendrá vigilancia para evitar que la obra continúe.

