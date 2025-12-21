México

Estacionamiento gratuito en plazas comerciales durante las primeras dos horas, proponen diputados

Una iniciativa en la Cámara de Diputados plantea que los consumidores tengan derecho a dos horas sin costo al acudir a centros comerciales

Artz Pedregal se encuentra en
Artz Pedregal se encuentra en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. (Flickr/Santiago Ruiz de Ch.)

La propuesta del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para que las plazas comerciales estén obligadas a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a los consumidores durante al menos las primeras dos horas.

Esta iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, pretende equilibrar la protección de los derechos de los consumidores con los intereses de los proveedores, en un contexto donde la falta de regulación ha dejado a la ciudadanía expuesta a cobros desproporcionados por el uso de estacionamientos en plazas comerciales.

La propuesta legislativa plantea regular el cobro de estacionamiento en centros comerciales

En la exposición de motivos, el legislador subraya que la protección de los derechos de los consumidores es un pilar del sistema jurídico mexicano, pero advierte que el marco actual obliga a los usuarios a pagar por estacionamiento sin contar con una normatividad que los ampare frente a este gasto.

La mujer denunció que ante
La mujer denunció que ante la negativa inicial, el hombre se volvió hostil - crédito Freepik

Además, señala que el entorno jurídico, institucional y económico favorece de manera sistemática a los proveedores, lo que deja a los usuarios sujetos a cobros desregulados y a condiciones impuestas por los operadores de estacionamientos en centros comerciales.

La iniciativa también reconoce la situación de personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos vulnerables, quienes dependen del automóvil para acceder a bienes y servicios básicos.

Por ello, el proyecto considera que el estacionamiento en plazas comerciales debe entenderse como un servicio accesorio inherente al derecho al consumo, y que cobrar por él constituye una práctica abusiva.

Por qué quieren regular el cobro de estacionamiento en México

En este sentido, la propuesta plantea que condicionar el acceso a bienes o servicios mediante el cobro de estacionamiento o de espacios indispensables para el consumo sea considerado una práctica abusiva.

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC), existen más de 900 centros comerciales en México y en la mayoría se cobra el estacionamiento como un servicio adicional.

Incluso, se ha detectado en algunos estados que las máquinas y relojes de cobro han sido alterados para incrementar el monto a pagar.

No obstante, la iniciativa reconoce que prohibir totalmente el cobro de estacionamiento representaría una carga excesiva para los proveedores.

Por ello, la propuesta se orienta a establecer un mínimo de horas gratuitas, siempre que el usuario realice una compra en algún establecimiento de la plaza comercial.

El objetivo central de la reforma es crear un marco jurídico que garantice una protección efectiva y equilibrada para las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores, y evitar que el acceso a bienes y servicios básicos esté condicionado por cobros adicionales que afectan de manera desproporcionada a los usuarios.

