México

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Tras la última carrera, el británico de McLaren encabeza la tabla de pilotos, alcanzando los 423 puntos en lo que va de la campeonato.

Por su parte, el piloto neerlandés de la escudería Red Bull Racing le pisa los talones a Norris y se encuentra en el segundo lugar con sus 421 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de McLaren, con el bronce. El australiano ya suma 410 en lo que va de la temporada.

La lista completa de la Fórmula 1

Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 423

2.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 421

3.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 410

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 319

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 242

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 156

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 150

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 64

10.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 56

11.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 51

12.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 51

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 41

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 38

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 38

16.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 33

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 33

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

