Caso del volcán El Chichonal genera controversia tras la activación del Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 1

Alerta amarilla sobre el volcán causa polémica en redes sociales. (Foto: Instagram/@volcanchichonal)

El proyecto Prevención Mexicana, en alianza con Sismo Alerta Mexicana y la Agencia Meteorológica de Chiapas, emitió un pronunciamiento para desmentir acusaciones de desinformación en su contra sobre el estatus del volcán El Chichonal.

La controversia surgió por la supuesta falsedad en el reporte del ascenso del semáforo de alerta amarilla Fase 1, información que ellos aclaran obtuvieron del Comunicado No. 243 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), fechado del 18 de diciembre de 2025.

Este documento oficial detalla la decisión del Comité Científico Asesor de mantener el semáforo en amarillo fase 1, con el fin de monitorear si la actividad se estabiliza o varía, e incluye un radio de seguridad de un kilómetro alrededor del cráter.

Respuesta de las instituciones a las acusaciones

La Agencia Meteorológica de Chiapas desmiente acusaciones en su contra. (X: Prevención Mexicana)

Ante las acusaciones en su contra, las instituciones involucradas en la publicación del comunicado aclararon que siempre se han caracterizado por combatir la desinformación en redes sociales, respaldados por años de experiencia y ética profesional, sin generar alarmas innecesarias.

Por ello, realizan un llamado urgente a la Comisión Nacional de Protección Ciudadana (CPC) y CONAPRED para intervenir de inmediato, homologar criterios entre autoridades federales y estatales, y aclarar públicamente la situación, evitando ambigüedades que afecten la confianza ciudadana en materia de protección civil, ya que las personas que viven dentro de la región necesitan información fidedigna para salvaguardar sus vidas.

Evidencia de la fuente original

Captura de pantalla de la información compartida por el Gobierno de México (X: Prevención Mexicana)

En su publicación en X con el comunicado, las instituciones adjuntaron una captura de la página oficial del Gobierno de México, donde se detalla la declaración de Laura Velázquez Alzua, coordinadora de Protección Civil.

Según el documento, el Comité Científico Responsable del monitoreo permanente del volcán El Chichonal determinó mantener el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 1 con el objetivo de confirmar si la actividad volcánica estabiliza en un nivel base o presenta variaciones relevantes.