Bloqueos viales, rodadas y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 21 de diciembre

Las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán registrarán mayores retrasos en movilidad por eventos simultáneos y concentración de personas

Carreteras saturadas con tráfico intenso
Carreteras saturadas con tráfico intenso en un paisaje nevado, mostrando las complicaciones de viajar en invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    La Ciudad de México enfrenta este domingo 21 de diciembre una jornada marcada por diversas manifestaciones y rodadas que alterarán la movilidad en zonas estratégicas, especialmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

    Las autoridades anticipan que los mayores retrasos se producirán en el corredor de Insurgentes Sur, entre Ciudad Universitaria y San Ángel durante la noche, debido a una rodada automotriz, así como en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia por la tarde.

    En el último tramo del día, se prevé que varias rodadas de motociclistas y automovilistas, con rutas que partirán del sur y centro de la ciudad hacia Polanco y Chapultepec, generen tránsito lento intermitente, sobre todo en avenidas principales.

    Los organizadores estiman aforos que oscilan entre 20 y 150 personas en las distintas concentraciones, que tendrán lugar en puntos emblemáticos como el Zócalo, el Ángel de la Independencia y la Estación Bellas Artes.

    La combinación de eventos fijos en el Centro Histórico y Reforma, junto con las rodadas vehiculares hacia el poniente, exige a los automovilistas una planificación cuidadosa de sus recorridos.

    Las autoridades recomiendan considerar tiempos extra y mantenerse atentos a la presencia de grupos numerosos de vehículos, especialmente durante la tarde y la noche.

    Para quienes deban transitar por las zonas afectadas, se sugieren rutas alternas y la verificación constante del estado de la circulación a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el C5 de la Ciudad de México.

    Las autoridades insisten en que la anticipación y el uso de vías alternativas serán determinantes para evitar contratiempos, dado que los eventos previstos podrían provocar afectaciones puntuales y tránsito lento en distintos puntos de la capital.

