Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:31 de este 20 de diciembre a 186 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 10 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 13.934 grados de latitud y -93.697 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

