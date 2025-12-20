Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

(La Granja VIP)

La noche del viernes 19 de diciembre, La Granja VIP vivió una de sus galas más emotivas con la eliminación de Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, a solo días de la gran final.

La salida del luchador profesional, transmitida por TV Azteca, impactó la dinámica del reality y definió el rumbo de los finalistas, generando reacciones tanto entre los seguidores como entre los propios participantes.

El momento de la eliminación en La Granja VIP

La gala, conducida por Adal Ramones, mantuvo la tensión hasta el último instante.

Tras anunciar que Eleazar Gómez se sumaba a los finalistas gracias al voto del público, Ramones reveló el nombre del último eliminado:

“El último eliminado de La Granja VIP, el que se va irremediablemente y que no llega a la Final de este domingo... ¡eres tú, ‘Patrón’!”, anunció el conductor.

El ambiente en el foro se volvió especialmente emotivo cuando Alberto del Río se reencontró con su esposa Maricarmen. Ambos se abrazaron entre lágrimas, reflejando la intensidad de la experiencia vivida dentro del reality.

Después, el exgranjero entregó su sombrero de granjero a Kristal Silva, símbolo de su paso por la competencia, y compartió sus primeras palabras tras la eliminación.

Del Río agradeció la oportunidad de haber mostrado una faceta más personal y reconoció el valor de abrir su corazón ante la audiencia.

En declaraciones recogidas por TV Azteca, el luchador expresó:

“Es increíble, estoy muy feliz. La ironía de la vida: está uno allá adentro sin querer salir, esperando la votación de la gente, pero ya que está uno afuera solo lo llena a uno la felicidad que ya va a ver a la gente que ama (...) me siento feliz, con un poquito de desilusión pero sé que era el momento de irme, la gente decidió y se quedan mis grandes amigos”.

Reacciones en el Team Cacaraqueo y ambiente tras la salida

La eliminación de “El Patrón” representó un golpe para el Team Cacaraqueo, que perdió la posibilidad de llegar completo a la final. Los tres integrantes restantes se reunieron para procesar la noticia y buscar el apoyo de sus seguidores de cara a la última etapa del reality.

En ese contexto, La Bea, una de las figuras más cercanas a Del Río, compartió con Teo su percepción sobre la despedida: “El Patroncito se fue tranquilo, se fue contento y se alcanzó a escuchar el grito de la gente”, relató en el tocador de La Granja VIP.

El ambiente entre los concursantes se mantuvo sereno, con muestras de apoyo y reconocimiento hacia el exgranjero, quien dejó una huella en la convivencia y en la estrategia del equipo.

Camino a la final: votación y transmisión

Con la eliminación de Alberto del Río, la competencia entra en su fase decisiva.

TV Azteca recordó a la audiencia que el público puede votar por su participante favorito para definir al ganador de La Granja VIP. Además, quienes deseen seguir cada detalle de la recta final pueden acceder a las transmisiones 24/7 a través de la plataforma Disney+, donde se encuentran disponibles las galas diarias y contenido exclusivo del reality.