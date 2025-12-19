Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez, detalló que encontraron chats en los que amenazaban a víctimas para obligarlas a enviar contenido sexual. Foto: FGEO

Un hombre implicado en una red de pornografía infantil, identificado con las iniciales L.A.F.V., fue vinculado a proceso luego de ser señalado como presunto integrante de una red de pornografía infantil que operaba en la capital oaxaqueña.

La decisión judicial se produjo tras una investigación que incluyó trabajos de inteligencia criminal, análisis forense y la colaboración ciudadana mediante una denuncia anónima.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la vinculación a proceso de se sustentó en pruebas presentadas ante el juez, que lo señalan como probable responsable de delitos relacionados con la explotación sexual infantil.

El imputado fue identificado como parte de una estructura dedicada a la producción y distribución de material ilícito a nivel nacional como internacional, lo que derivó en su detención y en la apertura formal del proceso penal en su contra.

Así fue su detención con más de cien horas de video

Foto: FGEO

El operativo que permitió la captura de L.A.F.V. se realizó en un domicilio de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en la capital de Oaxaca, la cual fue resultado de una acción coordinada entre elementos de seguridad estatal y federal tras recibir una denuncia anónima.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos dispositivos electrónicos presuntamente utilizados para la producción y distribución de pornografía infantil.

Los análisis ministeriales y forenses permitieron recuperar más de 50 mil imágenes, 18 mil archivos de audio y 2 mil 683 videos con contenido sexual infantil.

Además, se identificaron conversaciones en las que las víctimas eran amenazadas para obligarlas a enviar material, lo que evidencia la gravedad y el alcance de la red desarticulada.

“Esta persona vendía estos videos y se suscribían a los mismos. La evidencia que tenemos es que justamente eran videos de menores de edad que se estaban compartiendo a través de un pago que se le hacían a estas personas, y que por ese pago, transmitían estos videos", comentó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla en conferencia de prensa.

Videos e imágenes eran vendidas por Telegram y WhastApp

Foto: FGEO

En los dispositivos localizados también se logró ubicar 170 gigabytes de información, equivalentes a aproximadamente cien horas de video, así como:

60 mil 56 archivos de evidencia clave

Mil 507 imágenes de abuso infantil, desnudos y pornografía

Esta red de pornografía infantil distribuía el material por las plataformas de mensajería WhatsApp y, principalmente, por Telegram, donde se detectaron al menos siete grupos utilizados para la venta de los contenidos.

Al respecto, el fiscal Rodríguez Alamilla señaló que los videos eran comercializados tanto a nivel nacional como internacional, con precios que oscilaban entre los 10 y 30 dólares por archivo.

Además, se identificaron compradores locales, nacionales y extranjeros, por lo que se presume que la red operaba desde al menos dos años atrás.

Fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, durante la conferencia donde dio a conocer la desarticulación de la red de pornografía infantil. Foto: FGEO

El fiscal también informó que la mayoría de las víctimas identificadas eran niñas, niños y adolescentes, por lo que continúan realizando trabajos para ubicarlas.