México

México: cotización de apertura del euro hoy 19 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se paga al inicio de operaciones a 21,10 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,24% frente al dato de la jornada anterior, cuando acabó con 21,15 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,24%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 1,17%.

Con respecto a fechas previas, invierte el valor de la sesión previa, cuando obtuvo un incremento del 0,13%, demostrando que es incapaz de establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (9,45%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: cierre vial en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc por romería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre

Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

Metrobús CDMX: estas son las

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 19 de diciembre | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a “Delta 1″, líder

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y las mujeres

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Cazzu agota boletos en los mismos recintos donde Ángela Aguilar no llenó su gira en EEUU

‘Otro como tú’ de Cazzu: letra completa y frases que apuntarían a Nodal y Ángela Aguilar

She Lea Thole se corona como ganador de la segunda temporada de Acaronada: El Desafío

Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

DEPORTES

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 19 de diciembre

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

Turco Mohamed dará entrevista a TUDN tras pelea con David Faitelson y exigir su despido

Eddy Reynoso opina sobre la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Seguir trabajando”