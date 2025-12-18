Lluvias intensas y temperaturas extremas afectarán a México durante el jueves

La Ciudad de México emitió una aviso especial por bajas temperaturas en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío se acerca a la frotera norte por lo que se espera un descenso marcado de temperaturas y la posibilidad de lluvias fuertes en algunas regiones.

Lluvias intensas y temperaturas extremas marcarán el clima en México durante la noche y la madrugada del jueves, con precipitaciones de 25 a 50 milímetros previstas en Tamaulipas y Chiapas, mientras que se esperan chubascos en entidades como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El pronóstico para el jueves anticipa temperaturas mínimas de -10 a -5 ℃ en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas en regiones elevadas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por la tarde, se prevén máximas de 35 a 40 ℃ en el sur de Sonora, norte de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y el istmo de Chiapas, así como valores de 30 a 35 ℃ en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, suroeste de Chihuahua, noroeste de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Un nuevo frente frío y sistemas atmosféricos intensificarán las condiciones meteorológicas en México

Las lluvias previstas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Se recomienda a la población seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El origen de estas condiciones se atribuye a una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como a canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país.

Para el jueves, la llegada de un nuevo frente frío a la frontera noreste, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical intensificarán los fenómenos.

Se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Campeche y Tamaulipas, además de oleaje de 1,0 a 2,0 metros en la costa occidental de Baja California.

Para el jueves, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas, fuertes en Campeche y Quintana Roo, chubascos en regiones de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán, y lluvias aisladas en Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.