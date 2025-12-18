La Comisión Permanente suma a Juanita Guerra Mena como nueva secretaria

Senadora Juanita Guerra

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó la incorporación de una nueva integrante a su órgano de gobierno, al aprobar la designación de Juanita Guerra Mena como secretaria de la Mesa Directiva para el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Esta decisión responde a la intención de los grupos parlamentarios de fortalecer la pluralidad y el equilibrio en la representación legislativa, según el acuerdo aprobado por la propia Mesa Directiva.

Durante la sesión, la diputada Kenia López Rabadán, quien preside la Mesa Directiva, instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que condujera a la senadora Guerra Mena a tomar posesión de su nuevo cargo. Al darle la bienvenida, expresó: “Bienvenida a esta Mesa Directiva, senadora”.

El acuerdo detalla que la Comisión Permanente se instaló el 10 de diciembre de 2025 para iniciar el primer receso del segundo año de la actual Legislatura.

En esa misma fecha, se aprobó la integración de la Mesa Directiva, compuesta por una Presidencia, dos Vicepresidencias y, tras la reciente modificación, cuatro Secretarías.

Los grupos parlamentarios consideraron necesario sumar una Secretaría adicional para asegurar el funcionamiento adecuado del órgano y garantizar la participación plural de las y los legisladores.

La senadora Juanita Guerra Mena, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asume así una función clave en la estructura directiva de la Comisión Permanente, en un contexto donde la búsqueda de equilibrio y representatividad ha sido subrayada como prioridad por los distintos grupos parlamentarios.

Mesa Directiva atiende sus primeras tareas

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió y turnó a comisiones diversas comunicaciones de dependencias federales, órganos legislativos y congresos estatales, incluyendo informes, solicitudes y propuestas legislativas.

Entre los documentos destacados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, compuesto por un formato electrónico, nueve tomos y un anexo, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Gobernación presentó el informe sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sorteo final de la Copa Mundial FIFA 2026, realizado el 5 de diciembre en Washington, D.C., Estados Unidos.

Por otra parte, la presidenta de la República solicitó autorización al Senado para permitir la salida de tropas de la Armada de México a Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, donde participarán en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Asimismo, se pidió autorización para el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, quienes participarán en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en instalaciones de Donato Guerra, Estado de México, Champotón y Ciudad del Carmen, Campeche, en cuatro fases entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026.