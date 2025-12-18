México

La Comisión Permanente suma a Juanita Guerra Mena como nueva secretaria

Los grupos parlamentarios consideraron necesario sumar una Secretaría adicional para asegurar el funcionamiento adecuado del órgano

Guardar
Senadora Juanita Guerra
Senadora Juanita Guerra

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó la incorporación de una nueva integrante a su órgano de gobierno, al aprobar la designación de Juanita Guerra Mena como secretaria de la Mesa Directiva para el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Esta decisión responde a la intención de los grupos parlamentarios de fortalecer la pluralidad y el equilibrio en la representación legislativa, según el acuerdo aprobado por la propia Mesa Directiva.

Durante la sesión, la diputada Kenia López Rabadán, quien preside la Mesa Directiva, instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que condujera a la senadora Guerra Mena a tomar posesión de su nuevo cargo. Al darle la bienvenida, expresó: “Bienvenida a esta Mesa Directiva, senadora”.

El acuerdo detalla que la Comisión Permanente se instaló el 10 de diciembre de 2025 para iniciar el primer receso del segundo año de la actual Legislatura.

En esa misma fecha, se aprobó la integración de la Mesa Directiva, compuesta por una Presidencia, dos Vicepresidencias y, tras la reciente modificación, cuatro Secretarías.

Los grupos parlamentarios consideraron necesario sumar una Secretaría adicional para asegurar el funcionamiento adecuado del órgano y garantizar la participación plural de las y los legisladores.

La senadora Juanita Guerra Mena, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asume así una función clave en la estructura directiva de la Comisión Permanente, en un contexto donde la búsqueda de equilibrio y representatividad ha sido subrayada como prioridad por los distintos grupos parlamentarios.

Mesa Directiva atiende sus primeras tareas

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió y turnó a comisiones diversas comunicaciones de dependencias federales, órganos legislativos y congresos estatales, incluyendo informes, solicitudes y propuestas legislativas.

Entre los documentos destacados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, compuesto por un formato electrónico, nueve tomos y un anexo, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Gobernación presentó el informe sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sorteo final de la Copa Mundial FIFA 2026, realizado el 5 de diciembre en Washington, D.C., Estados Unidos.

Por otra parte, la presidenta de la República solicitó autorización al Senado para permitir la salida de tropas de la Armada de México a Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, donde participarán en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Asimismo, se pidió autorización para el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, quienes participarán en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en instalaciones de Donato Guerra, Estado de México, Champotón y Ciudad del Carmen, Campeche, en cuatro fases entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026.

Temas Relacionados

DiputadosSenadoPolítica mexicana

Más Noticias

Este será el sueldo de Esthela Damián, nueva consejera jurídica de Claudia Sheinbaum

La funcionaria pasará a ocupar el lugar de Ernestina Godoy, quien hoy funge como titular de la Fiscalía General de la República

Este será el sueldo de

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de diciembre de 2025: marcha de seguridad en Líneas 2, 3, 4, 5, 8 , 9 y 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

Reportes señalan que su currículum delictivo abarcaría desde el robo de transportes, hasta ser la cabeza de una organización generadora de millones de dólares

Cómo ingresó “El Marro”, líder

Kinky y Jumbo encabezarán el Mérida Beer Fest: fecha y precios

La programación del evento incluirá dos días de conciertos y experiencias cerveceras

Kinky y Jumbo encabezarán el

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 17 de diciembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo ingresó “El Marro”, líder

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

Reportan asesinato de “El Charmín”, exagente de la FGE Sinaloa, en Culiacán

EEUU señala que el huachicoleo es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos

Caen 68 personas por robo a transporte de carga en Edomex, pertenecen a grupos ligados al CJNG y la Familia Michoacana

Vinculan a proceso a “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia

ENTRETENIMIENTO

Kinky y Jumbo encabezarán el

Kinky y Jumbo encabezarán el Mérida Beer Fest: fecha y precios

Cuáles son los riesgos de someterse a una rinoplastia como la de Dorismar

Así se ve el salón de Valeria Márquez siete meses después de su asesinato

Hijo de Erika Buenfil revela interés en la política para convivir son su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo

Ranking de Netflix en México: estas son las películas más vistas del momento

DEPORTES

Christian Martinoli asegura que se

Christian Martinoli asegura que se quiere retirar de la narración y dejar TV Azteca: esta sería la fecha de su adiós

¿Qué es lo que sigue para Canelo Álvarez tras el retiro de Terence Crawford?

Bravos de Juárez le da las gracias a Ángel Zaldívar “El ingeniero del gol”

Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026