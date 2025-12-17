“Se le enviará su pensión a la cárcel”, Noroña arremete contra Rojo de la Vega

Gerardo Fernández Noroña repondió a la critica que le hizo Rojo de la Vega en redes sociales insinuando que en la tercera edad estará arrestada. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO X: @AlessandraRdlv

El intercambio entre Gerardo Fernández Noroña y Alessandra Rojo de la Vega en redes sociales se encendió al difundir el senador una imagen la tarde del 15 de diciembre mostrando su tarjeta del bienestar. El propio legislador compartió la fotografía y el comentario alusivo a haber recibido el instrumento de pago social.

La réplica de Rojo de la Vega y la pensión del bienestar

Al día siguiente, el 16 de diciembre, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega (de la alcaldía Cuauhtémoc) respondió en tono irónico. Usó la misma foto y preguntó: “¿Oiga, con este apoyo del bienestar, le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?” El mensaje puso en el centro de la discusión el tema de la pensión social y la transparencia patrimonial del senador.

La réplica no tardó. Noroña contestó directamente a la alcaldesa: “Le deseo que alcance mi edad, para que reciba su pensión; para entonces, usted seguirá siendo oposición y a pesar de lo mucho que haya robado, se le enviará su pensión a la cárcel, porque es un derecho.”

Noroña y la pensión del bienestar

Gerardo Fernández Noroña mostró su Tarjeta del Bienestar tras incorporarse al programa de pensión para adultos mayores. Crédito: Facebook.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que ya forma parte de los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tras recibir su Tarjeta del Bienestar.

El legislador de Morena había manifestado desde marzo su intención de inscribirse al programa una vez cumplidos los 65 años, requisito indispensable para acceder a este apoyo federal. Aunque el trámite se concretó meses después, fue hasta este mes cuando recibió la tarjeta bancaria que le permitirá recibir el apoyo económico bimestral otorgado por el Gobierno federal a personas mayores de 65 años.

Nacido el 19 de marzo de 1960, Fernández Noroña alcanzó la edad mínima exigida en 2025. La publicación de la noticia en redes sociales incluyó una fotografía de la tarjeta y generó diversas reacciones, con usuarios expresando opiniones tanto a favor como en contra de que funcionarios públicos accedan a este tipo de beneficios. El senador no realizó declaraciones adicionales sobre su incorporación al programa.

La residencia en debate: propiedad y transparencia

La propiedad de Fernández Noroña en Tepoztlán está valuada en 12 millones de pesos y cuenta con mil 200 metros cuadrados de terreno. (YouTube/GFNorona Oficial)

El señalamiento de Rojo de la Vega sobre la vivienda en Tepoztlán no fue casual. El propio senador ha hecho pública la existencia de una casa en dicha localidad. Al respecto, Noroña aclaró que:

El valor de la propiedad es de 12 millones de pesos.

El terreno tiene una superficie de mil 200 metros cuadrados.

La adquisición se realizó a través de un crédito hipotecario.

La operación y titularidad aparecen en su declaración patrimonial.

El senador también detalló que ha residido en la casa durante cinco años, y lleva uno pagando el crédito hipotecario. “Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube yo estoy pagando mi crédito, una casa que compré a crédito. Llevo ahí viviendo, ya es el quinto año, he rentado cuatro”, precisó ante los medios.

La vivienda se ubica en un entorno natural y es de dos niveles. En la planta baja se distribuyen dos recámaras, cocina, sala con chimenea, comedor y un área de transmisión en vivo. El patio trasero tiene terraza, jardín y conecta con una oficina.

En ocasiones, durante transmisiones abiertas en redes, el senador ha mostrado vistas internas y externas del domicilio. Suele destacar elementos del arte popular que decoran la casa, así como los espacios verdes circundantes.