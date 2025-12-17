México

Kenia López Rabadán condena pelea de diputadas en el Congreso de CDMX

En conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados expresó que los altercados físicos entre legisladores afectan la confianza ciudadana y dañan la imagen institucional del parlamento

Kenia López Rabadán condena la
Kenia López Rabadán condena la pelea en el Congreso de la CDMX y exige prestigiar la política mexicana. Crédito: Twitter/@AnaJVilllagran|Cuartoscuro

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abordó la pelea del Congreso de la Ciudad de México con una postura clara durante una entrevista este 16 de diciembre compartida en redes sociales.

Kenia López Rabadán consideró que las escenas vistas son lamentables para el servicio público, para los legisladores, pero sobre todo para los ciudadanos que esperan de sus legisladores resultados positivos. En sus palabras, la política debe prestigiarse y poner el ejemplo.

Convencida de que la confrontación física jamás debe ser opción, la presidenta de la Cámara de Diputados subrayó que el deber de quienes ocupan cargos públicos es generar confianza y certidumbre para la población: “Sí creo que estamos obligados, quienes estamos en el servicio público, a prestigiar la política. Recordó que la imagen que recibe la ciudadanía debe reflejar acuerdos y estabilidad, no desorden.

Para López Rabadán, la tolerancia y el derecho a disentir son pilares de la democracia. Lo expresó así: “Todos los legisladores tienen derecho a posición, todos los legisladores tienen derecho, me guste o no me guste lo que dicen, tienen derecho a expresarse, a defender sus causas, a defender a su electorado.

De acuerdo con López Rabadán, “no hay justificante” para las agresiones

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

La legisladora del PAN fue categórica sobre los límites del debate parlamentario. No hay justificante, nunca lo habrá, para que un legislador o legisladora toque a otro, no lo hay”, sostuvo ante los cuestionamientos. Para ella no existen circunstancias que permitan la violencia física en el recinto legislativo, independientemente del nivel de desacuerdo político.

López Rabadán enfocó su mensaje en las consecuencias de ese tipo de episodios para la credibilidad institucional y para la sociedad. “Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos. Cuando la agresión gana, pierde el parlamento, enfatizó. Insistió en diferenciar la confrontación de ideas —natural en la labor de representación— de las agresiones personales, que socavan la función del Congreso.

Polarización política y responsabilidad pública

López Rabadán destaca la importancia
López Rabadán destaca la importancia de la tolerancia y el derecho a disentir como pilares de la democracia. | Cámara de Diputados

En su análisis, López Rabadán advirtió que el país atraviesa “una alta polarización y que esto no aporta mejoras tangibles para la sociedad mexicana. Reflexionó: “Esa polarización no nos está dando más seguridad, esa polarización no nos está dando más medicinas en los hospitales, no nos está dando mejores carreteras, lo que nos está dando es esa violencia ejercida y se debe detener, empezando por los propios servidores públicos”.

Resaltó su compromiso personal: “Yo garantizo a mis compañeras, a mis compañeros en esta Cámara, diputados, que siempre serán respetados. Consideró que lo más importante es que los representantes populares reflejen con sus acciones la altura ética que exige la ciudadanía.

Contexto y detalles de la pelea en el Congreso de la CDMX

La presidenta de la Cámara
La presidenta de la Cámara de Diputados subraya que la confrontación física nunca debe ser opción en el servicio público. Crédito: Congreso CDMX

El 15 de diciembre, la sesión ordinaria en el Congreso de la CDMX fue interrumpida tras una riña entre legisladores de Morena y el PAN, ocurrida durante el debate sobre la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX).

A raíz de desacuerdos sobre la integración del órgano de transparencia, miembros del PAN y del PRI tomaron la tribuna, exigiendo que se respetaran los acuerdos previos. En respuesta, los ánimos se caldearon y derivaron en gritos, empujones y forcejeos, lo que terminó con la diputada Claudia Pérez, panista, lesionada y con la suspensión de la sesión.

