Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

Guillermo del Toro listo para la temporada de premios. REUTERS/Daniel Cole

La adaptación de Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, ha sido reconocida con seis precandidaturas a los premios Oscar.

Este proyecto, producido por Netflix y basado en la célebre novela de Mary Shelley publicada en 1818, no solo aspira a múltiples categorías técnicas y artísticas, sino que también destaca en el nuevo apartado dedicado al casting, una innovación en la próxima edición de los galardones.

El reparto de la película incluye al actor estadounidense Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi interpreta a la Criatura y Mia Goth encarna a Lady Elisabeth Harlander.

¿En qué categorías compite Frankenstein?

Critics Choice 2026: Del Toro logra marca histórica con Frankenstein y va por el Oscar. (Instagram)

Las categorías en las que compite el filme de Guillermo del Toro son:

Casting (Reparto)

Cinematografía

Maquillaje y Peinado

Música

Sonido

Efectos Visuales

Además de su proyección en los Oscar, la película de Guillermo del Toro ha sido reconocida en la temporada de premios previa: el director compite por el Globo de Oro a mejor director y la cinta suma cinco nominaciones en estos galardones.La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero en Beverly Hills, Estados Unidos.

Frankenstein - Guillermo del Toro. (Instagram)

La Academia de Hollywood anunció que las películas finalistas a los Oscar, junto con el resto de nominadas en las distintas categorías, se darán a conocer el 22 de enero. Los ganadores definitivos se revelarán durante la gala de la 98º edición de los premios, programada para el 15 de marzo.

¿De qué trata Frankenstein?

Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley y publicada en 1818 y adaptada al cine por Guillermo del Toro en 2025. La obra narra la historia de Víctor Frankenstein, un hombre apasionado por las ciencias naturales y la alquimia, quien obsesionado con los secretos de la vida, logra dar vida a un ser creado a partir de partes de cadáveres humanos.

Al conseguir su objetivo, Victor se desencanta de La Criatura al no considerarla suficientemente inteligente.

El ser, rechazado por su creador y por la sociedad debido a su apariencia, busca comprensión y afecto, pero solo encuentra rechazo y hostilidad. Marginado y solo, la criatura desarrolla sentimientos de dolor y venganza. Aprende a hablar y leer por sí mismo, y conoce la historia de la humanidad a través de libros, lo que aumenta su sufrimiento al comprender la imposibilidad de ser aceptado.

Frankestein Mary Shelley (Composición fotográfica)

Decide enfrentarse a Victor exigiendo que le cree una compañera similar para no vivir en soledad, pero Frankenstein se niega y destruye los avances de ese segundo experimento.

Como represalia, la criatura inicia una serie de actos violentos dirigidos a las personas cercanas a Victor. La novela culmina con una persecución hacia los parajes árticos, donde ambos personajes quedan atrapados en un ciclo de culpa, sufrimiento y venganza.

Frankenstein plantea temas como los límites de la ciencia, la responsabilidad moral del creador sobre su obra y la búsqueda de identidad y aceptación. Se ha convertido en un clásico de la literatura universal, precursor del género de ciencia ficción.