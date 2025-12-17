México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números ganadores de este martes 16 de diciembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

01, 03, 20 y 21

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

01, 12, 15 y 18

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna elegirá las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Dos participantes compitieron en una prueba para conseguir el acceso inmediato a la final y quedar exentos de la nominación

La Granja VIP: Quién es

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

El delantero uruguayo, figura del Puebla en el último año, estaría en la mira del vigente campeón, que busca mantener su nivel competitivo en la Liga MX

Reportan que Emiliano Gómez sería

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Efectivos de seguridad notaron que desde las afueras de un inmueble podían verse armas

Incautan arsenal, vehículos y animales

“Se le enviará su pensión a la cárcel”, Noroña arremete contra Rojo de la Vega

Un mensaje en redes sociales de la funcionaria de Cuauhtémoc recordó la adquisición de una propiedad en Tepoztlán por parte del senador

“Se le enviará su pensión

Atole de ponche de frutas: la bebida ideal para acompañar el recalentado de tu cena navideña

Esta receta combina lo mejor de dos mundos para crear una bebida reconfortante ideal para compartir en familia

Atole de ponche de frutas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan arsenal, vehículos y animales

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

DEPORTES

Reportan que Emiliano Gómez sería

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez