Yolanda Andrade presenta leve mejoría tras ser hospitalizada de urgencia en CDMX

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

La conductora de televisión Yolanda Andrade presenta una leve mejoría de salud luego de ser ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México la mañana del lunes.

Andrade, quien en los últimos dos años ha enfrentado varios desafíos médicos tras desarrollar un aneurisma cerebral, recientemente se había reincorporado al programa Montse & Joe, junto a su amiga y exparteja Montserrat Oliver.

¿Por qué hospitalizaron a Yolanda Andrade?

En declaraciones hechas esta mañana en Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que el entorno familiar de la presentadora negó que se encontrara en terapia intensiva, como se especuló la tarde del lunes.

“Hablé con Marilé (hermana de Yolanda Andrade)... Está hospitalizada, me dice que se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”, indicó.

Infante subrayó que Marilé Andrade no quiso dar detalles del padecimiento que detonó la nueva crisis de salud: “Si me da Joe la autorización te lo digo, si no, no puedo”.

Los problemas de salud de Yolanda Andrade

2023: Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral , una protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro. En los meses posteriores, experimentó síntomas como fotofobia (sensibilidad a la luz), lo que la obligó a usar un parche en el ojo en los foros de televisión, y problemas para hablar y caminar.

Finales de 2024: Se ausentó de su programa Montse & Joe debido a una recaída. En noviembre de 2024, tuvo dificultades para caminar y hablar mientras grababa, lo que requirió estudios adicionales.

Marzo de 2025: Se reportó que un productor cercano a Andrade, Enrique Gou, había revelado que ella padecía esclerosis múltiple, aunque la conductora no lo había confirmado públicamente en ese momento.

Agosto de 2025: La propia Yolanda Andrade confirmó que los médicos le habían dado dos diagnósticos de enfermedades degenerativas incurables, lo que implicaba que su condición podría empeorar con el tiempo. Compartió un testimonio desgarrador, mencionando que se sentía “atrapada en otro cuerpo” y que sus movimientos y voz ya no eran los mismos.

Octubre/Noviembre de 2025: Andrade habló públicamente sobre la depresión que enfrenta debido a su estado de salud, y expresó la posibilidad de que le queden menos de cinco años de vida, aunque se mantiene optimista.

Diciembre de 2025: El 15 de diciembre, fue ingresada de emergencia al hospital tras sufrir una recaída, y su estado de salud fue reportado como delicado por diversas fuentes.