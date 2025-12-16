México

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cuántas personas podrán registrarse en 2026 y obtener el apoyo de 2 mil 500 pesos?

El programa busca apoyar a mujeres mexiquenses en situación de vulnerabilidad

Aumentará el número de beneficiadas
Aumentará el número de beneficiadas en el programa Mujeres con Bienestar Edomex en 2026

Con la finalidad de otorgar mayores oportunidades y respaldos integrales a más mujeres mexiquenses, el gobierno del Estado de México informó que en 2026 se ampliará el número de beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar.

Actualmente, el esquema atiende a 650 mil mujeres, pero con esta expansión se alcanzará la cifra de 700 mil apoyadas en siguiente año, igualando así el padrón que tuvo el programa Salario Rosa durante la administración del exgobernador Alfredo Del Mazo.

De acuerdo con autoridades estatales, esta ampliación permitirá que 50 mil mujeres adicionales accedan al apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, recurso que busca contribuir a la economía familiar, especialmente en hogares encabezados por mujeres o en condiciones de mayor vulnerabilidad social.

El apoyo económico se complementa con una serie de servicios que distinguen al programa Mujeres con Bienestar por su enfoque integral.

Cambio en la edad

Además del respaldo monetario, las beneficiarias tienen acceso a servicios médicos, que incluyen consultas generales, atención preventiva y orientación en temas de salud.

A ello se suman apoyos educativos, como herramientas para la conclusión de estudios, capacitación y desarrollo de habilidades, así como asesoría jurídica gratuita para la defensa de sus derechos, particularmente en casos de violencia, conflictos familiares o laborales.

El gobierno mexiquense señaló que la ampliación del programa responde a la necesidad de cerrar brechas de desigualdad que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

En este sentido, Mujeres con Bienestar también hizo cambios en la edad de las mujeres para que otras tengan oportunidad de poder inscribirse, ya que ahora podrán hacerlo las que tengan de 18 a 59 años.

Importancia del programa

Las beneficiarias reciben 2 mil
Las beneficiarias reciben 2 mil 500 pesos bimestrales y otros servicios. Foto: Facebook/Horacio Duarte Olivares

Este programa se consolidó como una política pública que no solo entrega recursos económicos, sino que también busca empoderar a las beneficiarias mediante el acceso a servicios y acompañamiento institucional.

La comparación con el extinto programa Salario Rosa ha sido inevitable, ya que ambos esquemas comparten el objetivo de apoyar a mujeres en situación vulnerable. Sin embargo, la actual administración destacó que Mujeres con Bienestar amplía el alcance del apoyo al integrar componentes de salud, educación y asesoría legal, con una visión más amplia de bienestar social en menos tiempo.

Se espera que en enero del 2026, se den a conocer los lineamientos específicos para la incorporación de las nuevas 50 mil beneficiarias, así como los criterios de selección y los periodos de registro.

Las autoridades han reiterado el llamado a las mujeres interesadas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales para evitar desinformación o fraudes.

El incremento a 700 mil beneficiarias representa, según el gobierno estatal, un paso significativo para garantizar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para miles de familias mexiquenses.

