Caída del dólar se intensifica y “súper peso” cierra el día cotizando al alza

El dólar alcanzó su valor más bajo en el año (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en México luego que el peso lograra mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este martes 16 de diciembre cotizando al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,95 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,2% frente a los 17,99 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si confrontamos el valor con fechas previas, el dólar encadena seis jornadas sucesivas en dígitos negativos frente al peso.

Con esta cotización, la moneda estadounidense alcanzó su valor más bajo en el año, inclusive más allá, desde principios de julio del año pasado.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 1,31%, por lo que desde hace un año aún acumula un descenso del 13,35%.

¿Por qué se sigue cayendo el precio dólar?

Crédito: Infobae

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el dólar se consolida en su cotización por debajo de los 18 pesos por unidad.

Los inversores están a la espera de la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

Pese a la caída, el dólar logró recortar su retroceso tras la publicación del reporte de empleo y de ventas minoristas en Estados Unidos.

Las nóminas no agrícolas mostraron un crecimiento del empleo de 64 mil en noviembre, situándose por encima de las expectativas del mercado de 50 mil y superando de manera significativa el dato del mes anterior.

Esto confirma la visión de un deterioro no tan acelerado del mercado laboral estadounidense, moderando así las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en 2026.

Adicionalmente, las ventas minoristas de octubre se mantuvieron sin cambios respecto a septiembre, incumpliendo la previsión del mercado de un aumento de 0.1%.

Se abarata el precio del dólar en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.