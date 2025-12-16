“Me atacaron en pandilla”, Noroña recuerda su agresión en el Senado por la pelea en el Congreso de la CDMX

Gerardo Fernández Noroña respondió a Mauricio Tabe en redes sociales, aludiendo a incidentes previos de violencia política en el Congreso capitalino. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO|Congreso CDMX

La tensión política en el Congreso de la Ciudad de México alcanzó un punto alto la tarde del 15 de diciembre, contexto en el que destacó el comentario de Gerardo Fernández Noroña en X dirigido a Mauricio Tabe.

Fernández Noroña respondió: “Xacto, igual que tus aliados del @PRI_Nacional me atacaron en pandilla, de igual manera, las diputadas paniaguadas atacaron en pandilla a Yuriri y ahora pretenden voltear las cosas. ¿Llegará tu padre con un cuchillo cebollero @mauriciotabe?”.

Noroña aludía así al intercambio iniciado por el panista Mauricio Tabe, quien había escrito: “Qué vergüenza que #Morena haya ‘noroñizado’ el @Congreso_CdMex. [...] Cuando la libertad estorba, Morena responde con autoritarismo y violencia. Mi solidaridad con quienes aún la defienden.”. Esta afirmación dio pie a la réplica pública de Fernández Noroña.

Conflicto violento en el Congreso CDMX

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

Ese mismo día, el Congreso capitalino suspendió trabajos tras una confrontación física ocurrida durante la discusión de la posible desaparición del InfoCDMX. El debate legislativo terminó en gritos, forcejeos y golpes entre diputados de Morena y PAN.

Entre los incidentes sobresalió la lesión sufrida por la diputada Claudia Pérez, quien fue atendida en el recinto. La panista Daniela Álvarez defendió la ocupación de la tribuna junto a su bancada, declarando: “No nos vamos a mover”, al acusar la ruptura de acuerdos previos sobre la conformación del órgano de transparencia.

La jornada incluyó tirones de cabello y empujones en la Mesa Directiva entre diputadas de ambos partidos. La presidencia ordenó receso y analizó mudar la sesión a otra sede.

Noroña y la referencia a su enfrentamiento con “Alito” Moreno

El 27 de agosto hubo un conflicto físico entre Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La respuesta de Fernández Noroña incluía una referencia explícita a un episodio anterior con Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”), dirigente nacional del PRI. El 27 de agosto, al finalizar una sesión de la Comisión Permanente en el Senado, el priísta se aproximó a la mesa directiva y agredió al morenista tras un intercambio verbal.

La escena, ampliamente difundida en video y atestiguada por legisladores, mostró:

Recriminaciones y gritos de Moreno a Noroña por presuntamente negarle la palabra.

Dolores Padierna interviniendo para alejar a Noroña de la confrontación.

Empujones, amenazas verbales y golpes de Moreno hacia Noroña, quien se retiró del lugar.

En conferencia posterior, Noroña expresó su “indignación” y anunció una denuncia formal. Moreno aseguró después que el primer empujón fue obra de Noroña, pese a lo captado por videos.

Contexto: violencia y polarización en sedes legislativas

La Mesa Directiva del Congreso CDMX suspendió la sesión y consideró mudar la sede tras forcejeos, gritos y tirones de cabello entre legisladores. Crédito: Claudia Pérez

El conflicto en el Congreso CDMX es uno más de una serie de episodios que evidencian la polarización política y el incremento de la violencia en los recintos legislativos en los últimos meses.

Hechos recientes:

En el Congreso de Querétaro , en septiembre, se registraron empujones durante la renovación de la Mesa Directiva.

En oficinas de la CFE , en octubre, se produjo un enfrentamiento físico entre diputados del PAN y PT .

Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 en diciembre de 2024 hubo choques verbales y físicos.

Estos incidentes violan las normas de orden y respeto parlamentario, quedando sujetos a sanciones internas, denuncias penales o incluso procesos de desafuero, tal como establece la ley.