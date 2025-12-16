‘La Mañanera’ de hoy martes 16 de diciembre | Influenza H3N2, fentanilo y violencia en Congreso de la CDMX, entre lo relevante

La presidenta lamentó el accidente de la avioneta estrellada en Toluca, además confirmó que:
La presidenta mostró su descontento y condenó las acciones suscitadas el día de ayer, 15 de diciembre, en el Congreso de la CDMX, donde Diputados de Morena y partidos de oposición se pelearon a golpes y se jalaron del cabello.
Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios públicos de no generar violencia y mantener la compostura.
La presidenta informó que el Gobierno de México analizará las implicaciones de la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva.
De acuerdo con Sheinbaum, la decisión de Donald Trump por reclasificar dicha droga debe ser analizada, debido a que la mandataria considera que las autoridades se deben enfocar en la atención en las causas.
Además, la presidenta reiteró que el fentanilo se usa también como anestésico, no solo como droga, es por ello que la reclasificación debe analizarse a fondo. Finalmente, la mandataria mantuvo su postura de no intervención norteamericana.
Alejandro Svarch informó que la Ruta de la Salud tuvo los siguientes avances:
La cuarta entrega complementó con los siguientes resultados:
El doctor David Kershenobich detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía para que tomen precauciones sobre gripes en épocas de alza en enfermedades.
Además, se hizo un llamado para reforzar la vacunación contra la influenza, ya que dicha inyección previene el contagio de la Influenza H3N2.
El Dr. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), explicó que la variante H3N2, conocida coloquialmente como “super gripe”, no representa un riesgo mayor al de la influenza estacional en México, por lo que las vacunas disponibles protegen contra ella.
Sheinbaum adelantó que se hablará de los avances del sector salud en México y se llevará a cabo el sorteo de viviendas en Puebla. La mañana de hoy la mandataria estará acompañada de:
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.