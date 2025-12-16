‘La Mañanera’ de hoy martes 16 de diciembre | Influenza H3N2, fentanilo y violencia en Congreso de la CDMX, entre lo relevante

El Gobierno ya se puso en contacto con el dueño del predio para reparar el daño

Las autoridades correspondientes continúan las indagatorias sobre los hechos

La familia que viajaba en la aeronave y el piloto, fallecieron en el accidente

La presidenta lamentó el accidente de la avioneta estrellada en Toluca, además confirmó que:

Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios públicos de no generar violencia y mantener la compostura.

La presidenta mostró su descontento y condenó las acciones suscitadas el día de ayer, 15 de diciembre, en el Congreso de la CDMX , donde Diputados de Morena y partidos de oposición se pelearon a golpes y se jalaron del cabello.

Además, la presidenta reiteró que el fentanilo se usa también como anestésico, no solo como droga, es por ello que la reclasificación debe analizarse a fondo. Finalmente, la mandataria mantuvo su postura de no intervención norteamericana.

De acuerdo con Sheinbaum , la decisión de Donald Trump por reclasificar dicha droga debe ser analizada, debido a que la mandataria considera que las autoridades se deben enfocar en la atención en las causas.

La presidenta informó que el Gobierno de México analizará las implicaciones de la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva.

Sheinbaum analizará la nueva clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva

Más de 14 millones de piezas de medicamentos entregados

Más de 115 millones de piezas de medicamentos entregados

Alejandro Svarch informó que la Ruta de la Salud tuvo los siguientes avances:

Avances del programa Rutas de la Salud, cuarta entrega segundo y tercer nivel

13:49 hs

Alerta sobre Influenza H3N2, OMS llama a vacunarse contra la influenza

El doctor David Kershenobich detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía para que tomen precauciones sobre gripes en épocas de alza en enfermedades.

Además, se hizo un llamado para reforzar la vacunación contra la influenza, ya que dicha inyección previene el contagio de la Influenza H3N2.