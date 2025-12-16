México

‘La Mañanera’ de hoy martes 16 de diciembre | Influenza H3N2, fentanilo y violencia en Congreso de la CDMX, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

Guardar
14:33 hsHoy

Sheinbaum lamenta accidente de avioneta en Toluca; confirma que autoridades continúan investigaciones

La presidenta lamentó el accidente de la avioneta estrellada en Toluca, además confirmó que:

  • La familia que viajaba en la aeronave y el piloto, fallecieron en el accidente
  • Las autoridades correspondientes continúan las indagatorias sobre los hechos
  • El Gobierno ya se puso en contacto con el dueño del predio para reparar el daño
14:16 hsHoy

Sheinbaum condena pelea en Congreso de la CDMX

La presidenta mostró su descontento y condenó las acciones suscitadas el día de ayer, 15 de diciembre, en el Congreso de la CDMX, donde Diputados de Morena y partidos de oposición se pelearon a golpes y se jalaron del cabello.

Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios públicos de no generar violencia y mantener la compostura.

14:12 hsHoy

Sheinbaum analizará la nueva clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva

La presidenta informó que el Gobierno de México analizará las implicaciones de la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva.

De acuerdo con Sheinbaum, la decisión de Donald Trump por reclasificar dicha droga debe ser analizada, debido a que la mandataria considera que las autoridades se deben enfocar en la atención en las causas.

Además, la presidenta reiteró que el fentanilo se usa también como anestésico, no solo como droga, es por ello que la reclasificación debe analizarse a fondo. Finalmente, la mandataria mantuvo su postura de no intervención norteamericana.

13:50 hsHoy

Avances del programa Rutas de la Salud, cuarta entrega segundo y tercer nivel

Alejandro Svarch informó que la Ruta de la Salud tuvo los siguientes avances:

  • Más de 115 millones de piezas de medicamentos entregados
  • 8 mil 440 centros de salud abastecidos
  • 646 hospitales abastecidos

La cuarta entrega complementó con los siguientes resultados:

  • Más de 14 millones de piezas de medicamentos entregados
  • 640 hospitales abastecidos
  • 325 rutas de la salud cumplimentadas
13:49 hsHoy

Alerta sobre Influenza H3N2, OMS llama a vacunarse contra la influenza

El doctor David Kershenobich detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía para que tomen precauciones sobre gripes en épocas de alza en enfermedades.

Además, se hizo un llamado para reforzar la vacunación contra la influenza, ya que dicha inyección previene el contagio de la Influenza H3N2.

Secretaría de Salud descarta que la “super gripe” H3N2 sea un riesgo para México, llama a vacunarse a grupos específicos

Las autoridades señalan que la vacunación contra la influenza si previene el contagio de la nueva variante

Kershenobich afirma que la vacunación
Kershenobich afirma que la vacunación protege contra el virus de la "super gripe" | Presidencia

El Dr. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), explicó que la variante H3N2, conocida coloquialmente como “super gripe”, no representa un riesgo mayor al de la influenza estacional en México, por lo que las vacunas disponibles protegen contra ella.

Leer la nota completa
13:40 hsHoy

De qué se hablará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum adelantó que se hablará de los avances del sector salud en México y se llevará a cabo el sorteo de viviendas en Puebla. La mañana de hoy la mandataria estará acompañada de:

  • David Kershenobich, Secretario de Salud
  • Eduardo Clark, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud
  • Martí Batres, Director General del ISSSTE
  • Alejandro Svarch, Director General del IMSS Bienestar
  • Zoé Robledo, Director General del IMSS
  • Edna Vega, Secretaria de Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México
12:22 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

La Mañanera del PuebloLa MañaneraClaudia SheinbaumPalacio NacionalGobierno de MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Precio del dólar en México sufre caída libre: tipo de cambio alcanza nuevo mínimo anual este 16 de diciembre

La moneda estadounidense encadena seis jornadas sucesivas en dígitos negativos frente a la moneda mexicana

Precio del dólar en México

Llueven críticas contra La Bea y Teo por patear a cerdos de ‘La Graja VIP’

Las celebridades están envueltas en una polémica que podría alejarlos del premio de 2 millones de pesos que otorga en reality

Llueven críticas contra La Bea

Secretaría de Salud descarta que la “super gripe” H3N2 sea un riesgo para México, llama a vacunarse a grupos específicos

Las autoridades señalan que la vacunación contra la influenza si previene el contagio de la nueva variante

Secretaría de Salud descarta que

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 16 de diciembre

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cuánto cuesta un dólar canadiense

Wendy Guevara es acusada de supuesto fraude: fans enfurecen en redes tras no recibir respuestas

La empresaria enfrenta acusaciones de estafa por no entregar perfume que vendió en preventa desde el mes de febrero

Wendy Guevara es acusada de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Video: fortísimo cruce entre Julio

Video: fortísimo cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz en vivo por la reforma laboral

Conmoción en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado que cumplía funciones de seguridad en el predio

El sistema argentino de adopciones registró su mayor cifra histórica en 2025

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

Para el economista Carlos Pérez, el nuevo programa monetario “es positivo, pero está sujeto al flujo de dólares”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026

DEPORTES

FIFA entregó los primeros premios

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028