México

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 16 de diciembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este martes 16 de diciembre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

2:08 horas

Sentri

11 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

13 líneas abiertas

1:44 horas

Tiempo de espera caminando:

General

21 líneas abiertas

1:12 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

2:40 horas

Sentri

3 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

2:40 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:36 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

Sin demora

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de diciembre de 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se reabre circulación en avenida Venustiano Carranza a la altura de 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Menor de edad sobrevive a un atropellamiento en el mercado popular de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

El impactante momento quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales

Menor de edad sobrevive a

¿Alex Lora abandona el rock para enfocarse en crear canciones infantiles? Esto reveló

El intérprete de El Tri defendió la posición de que todos los géneros musicales poseen un papel en la sociedad

¿Alex Lora abandona el rock

Sheinbaum envía pésame a familiares de las víctimas por caída de avioneta en Toluca; revela que habría sido una falla técnica

La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República aún debe realizar el peritaje del accidente

Sheinbaum envía pésame a familiares
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destruyen seis áreas de almacenamiento

Destruyen seis áreas de almacenamiento químico en el municipio de Cosalá, territorio del Cártel de Sinaloa

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Alex Lora abandona el rock

¿Alex Lora abandona el rock para enfocarse en crear canciones infantiles? Esto reveló

Bad Bunny invita a Grupo Frontera al Estadio GNP Seguros y pone a vibrar CDMX: “Ya ganó México”

Laura Zapata llama hambreado a Carlos Bonavides por cobrar Pensión del Bienestar

El Malilla anuncia gira por México en once ciudades: estas son las fechas confirmadas

Sarita Sosa habría usado dinero de José José para comprar un Tesla y dejar sin herencia a sus hermanos, según Ceriani

DEPORTES

Premios FIFA The Best: a

Premios FIFA The Best: a qué hora y dónde ver en México la entrega de galardones

Alexis Vega muestra sus glúteos en la celebración del bicampeonato del Toluca

Gran Premio de Portugal: conoce todos los detalles sobre el nuevo circuito de la F1 donde correrá Checo Pérez

Jake Paul vs Anthony Joshua: fecha, horario y cómo ver la pelea en México

Toluca se burla de Samuel García tras ganar la Final del Apertura 2025: “Perdone, gober”