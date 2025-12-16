México

Entró en vigor la ley que blinda a los sindicatos de injerencias externas

De acuerdo con el DOF, la finalidad de esta medida es garantizar la autonomía sindical

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

A partir de este martes dieciséis de diciembre, entra en vigor el decreto que incorpora el artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta reforma establece que cualquier acto de injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos será considerado una falta administrativa grave, con sanciones conforme a la legislación vigente.

En el dictamen aprobado el pasado veintiséis de noviembre por la Cámara de Diputados, con la unanimidad de 407 votos, se determinó que los sindicatos deben contar con adecuada protección contra toda injerencia de funcionarios públicos en aspectos como su constitución, funcionamiento, administración, desarrollo de elecciones sindicales, condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de sus directivas.

Autonomía de los sindicatos en México recibe respaldo legal

La adición de estos artículos implica que, a partir de la entrada en vigor del decreto, cualquier violación a la protección sindical será sancionada como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reforzando así el marco legal para la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado.

Así ha sido la evolución del sindicalismo en México

  • Las primeras organizaciones obreras en México surgieron a finales del siglo XIX, inspiradas por el mutualismo europeo y las ideas anarquistas y socialistas, principalmente en sectores textiles y ferrocarrileros.
  • Durante el Porfiriato (1876-1911), los sindicatos eran reprimidos y muchos movimientos fueron violentamente sofocados, como la huelga de Cananea (1906) y la de Río Blanco (1907).
  • Tras la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 reconoció derechos laborales y permitió la sindicalización libre, impulsando la organización obrera.
  • En 1918 se fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que pronto tuvo gran influencia política y sindical en los años posteriores a la revolución.
  • En 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que marcó una etapa de corporativismo y control estatal del sindicalismo.
  • Durante el siglo XX, el sindicalismo oficialista tuvo fuerte injerencia en la vida política, intercambiando respaldo político por prestaciones y beneficios laborales.
  • En los años ochenta y noventa, con la apertura económica y las reformas estructurales, algunos sindicatos enfrentaron crisis y surgieron movimientos independientes al margen de la estructura oficial.
  • En el siglo XXI, las reformas laborales y presiones internacionales promovieron condiciones para la democratización sindical, como la Ley Federal del Trabajo de 2019, que exige elecciones libres y transparentes en los sindicatos.

