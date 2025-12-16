CEPAL estima un crecimiento de 1.3% del PIB mexicano en el 2026

El cierre de 2025 y la llegada de 2026 encuentran a México en un escenario moderado para su economía, marcado por un ritmo de expansión limitado según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe en su edición 2025 de la CEPAL. Las proyecciones para los dos años señalan un bajo dinamismo, en línea con la tónica que predomina en América Latina y el Caribe.
Proyecciones 2025-2026: México en la senda del bajo crecimiento
Las estimaciones difundidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que el PIB mexicano creció solo 1.4% durante 2024. Para el 2025, la cifra proyectada es más baja: se prevé un incremento de apenas 0.4%. Hacia 2026, existiría un repunte, con una previsión de incremento del 1.3%.
Este desempeño refleja una pérdida de dinamismo en la demanda interna. Factores como el menor flujo de remesas, junto con una contracción en el consumo privado y la inversión, explican buena parte de este resultado. Si bien la proyección para 2026 mejora respecto al año anterior, el informe recalca que la economía mexicana permanece expuesta a riesgos derivados de la relación comercial, financiera y migratoria con Estados Unidos.
En contraste, para la región de Centroamérica hay tasas de crecimiento del 3%. Sin embargo, la región sigue dependiendo de la economía estadounidense y enfrentando su propia vulnerabilidad frente a posibles shocks externos.
Contexto regional: crecimiento bajo y resistencias en el entorno latinoamericano
El entorno de América Latina y el Caribe comparte el desafío del bajo crecimiento. Las previsiones de la CEPAL para la región detallan:
- Un alza del PIB del 2.4% en 2025.
- Un avance del mismo indicador del 2.3% para 2026.
Estos valores consolidan un ciclo de cuatro años con el crecimiento cerca del 2.3%.
Dentro del panorama regional destaca:
- Sudamérica enfrentará una ralentización, especialmente por el menor crecimiento en Brasil y la normalización del ciclo en Argentina tras un repunte temporal (proyección del 2.9% en 2025 al 2.4% en 2026 en la región).
- Centroamérica y el Caribe presentan cifras por encima del promedio, pero su estabilidad es frágil debido a la dependencia estructural frente a los Estados Unidos y a riesgos climáticos.
Factores internos: política fiscal, recaudación y volatilidad externa
El informe de la CEPAL también analiza las características propias de la economía mexicana:
- Se subraya una caída en la recaudación petrolera, explicada por menor producción, exportación e ingresos internos del sector público.
- El dinamismo en el empleo formal y el aumento de salarios ha impulsado ingresos tributarios por retenciones salariales.
- La recaudación del IVA en México experimentó un buen nivel, con especial desempeño en el impuesto aplicado a las importaciones, favorecido por la depreciación de la moneda nacional.
Respecto al comportamiento inflacionario y cambiario:
- Las economías con regímenes de tipo de cambio flexible, como México, registraron una inflación media superior respecto a países con tipo de cambio fijo.
- Los bancos centrales que emplean metas explícitas de inflación han ajustado suavemente las tasas de interés a medida que la inflación converge hacia sus objetivos.
El escenario para México en 2026 está marcado por la mesura: crecimiento menor al esperado, dependencia de factores externos y la necesidad de atender vulnerabilidades estructurales (baja productividad, informalidad laboral, etcétera) señaladas por la CEPAL.