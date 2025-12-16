México

CEPAL estima un crecimiento de 1.3% del PIB mexicano en el 2026

El informe de la comisión señala que el país experimentará una expansión limitada este 2025, con una proyección de incremento inferior al promedio regional hacia el siguiente año

La economía de México enfrenta
La economía de México enfrenta un crecimiento limitado en 2025, con una proyección de solo 0.4% según la CEPAL. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El cierre de 2025 y la llegada de 2026 encuentran a México en un escenario moderado para su economía, marcado por un ritmo de expansión limitado según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe en su edición 2025 de la CEPAL. Las proyecciones para los dos años señalan un bajo dinamismo, en línea con la tónica que predomina en América Latina y el Caribe.

Proyecciones 2025-2026: México en la senda del bajo crecimiento

Las estimaciones difundidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que el PIB mexicano creció solo 1.4% durante 2024. Para el 2025, la cifra proyectada es más baja: se prevé un incremento de apenas 0.4%. Hacia 2026, existiría un repunte, con una previsión de incremento del 1.3%.

Este desempeño refleja una pérdida de dinamismo en la demanda interna. Factores como el menor flujo de remesas, junto con una contracción en el consumo privado y la inversión, explican buena parte de este resultado. Si bien la proyección para 2026 mejora respecto al año anterior, el informe recalca que la economía mexicana permanece expuesta a riesgos derivados de la relación comercial, financiera y migratoria con Estados Unidos.

En contraste, para la región de Centroamérica hay tasas de crecimiento del 3%. Sin embargo, la región sigue dependiendo de la economía estadounidense y enfrentando su propia vulnerabilidad frente a posibles shocks externos.

Contexto regional: crecimiento bajo y resistencias en el entorno latinoamericano

La economía mexicana permanece expuesta
La economía mexicana permanece expuesta a riesgos derivados de su relación comercial, financiera y migratoria con Estados Unidos. Credito: Cuartoscuro

El entorno de América Latina y el Caribe comparte el desafío del bajo crecimiento. Las previsiones de la CEPAL para la región detallan:

  • Un alza del PIB del 2.4% en 2025.
  • Un avance del mismo indicador del 2.3% para 2026.

Estos valores consolidan un ciclo de cuatro años con el crecimiento cerca del 2.3%.

Dentro del panorama regional destaca:

  • Sudamérica enfrentará una ralentización, especialmente por el menor crecimiento en Brasil y la normalización del ciclo en Argentina tras un repunte temporal  (proyección del 2.9% en 2025 al 2.4% en 2026 en la región).
  • Centroamérica y el Caribe presentan cifras por encima del promedio, pero su estabilidad es frágil debido a la dependencia estructural frente a los Estados Unidos y a riesgos climáticos.

Factores internos: política fiscal, recaudación y volatilidad externa

El informe de la CEPAL
El informe de la CEPAL destaca la pérdida de dinamismo en la demanda interna mexicana por menor flujo de remesas y contracción del consumo privado. Crédito: Cuartoscuro

El informe de la CEPAL también analiza las características propias de la economía mexicana:

  • Se subraya una caída en la recaudación petrolera, explicada por menor producción, exportación e ingresos internos del sector público.
  • El dinamismo en el empleo formal y el aumento de salarios ha impulsado ingresos tributarios por retenciones salariales.
  • La recaudación del IVA en México experimentó un buen nivel, con especial desempeño en el impuesto aplicado a las importaciones, favorecido por la depreciación de la moneda nacional.

Respecto al comportamiento inflacionario y cambiario:

  • Las economías con regímenes de tipo de cambio flexible, como México, registraron una inflación media superior respecto a países con tipo de cambio fijo.
  • Los bancos centrales que emplean metas explícitas de inflación han ajustado suavemente las tasas de interés a medida que la inflación converge hacia sus objetivos.

El escenario para México en 2026 está marcado por la mesura: crecimiento menor al esperado, dependencia de factores externos y la necesidad de atender vulnerabilidades estructurales (baja productividad, informalidad laboral, etcétera) señaladas por la CEPAL.

El top de lo más

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Entra en vigor la Ley

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Festival Luces de Invierno: cuándo,
Sentencian a Armando Escárcega, "El

El top de lo más

Delegación mexicana de clavados confirma

