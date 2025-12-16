CEPAL estima un crecimiento de 1.3% del PIB mexicano en el 2026

La economía de México enfrenta un crecimiento limitado en 2025, con una proyección de solo 0.4% según la CEPAL. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El cierre de 2025 y la llegada de 2026 encuentran a México en un escenario moderado para su economía, marcado por un ritmo de expansión limitado según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe en su edición 2025 de la CEPAL. Las proyecciones para los dos años señalan un bajo dinamismo, en línea con la tónica que predomina en América Latina y el Caribe.

Proyecciones 2025-2026: México en la senda del bajo crecimiento

Las estimaciones difundidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que el PIB mexicano creció solo 1.4% durante 2024. Para el 2025, la cifra proyectada es más baja: se prevé un incremento de apenas 0.4%. Hacia 2026, existiría un repunte, con una previsión de incremento del 1.3%.

Este desempeño refleja una pérdida de dinamismo en la demanda interna. Factores como el menor flujo de remesas, junto con una contracción en el consumo privado y la inversión, explican buena parte de este resultado. Si bien la proyección para 2026 mejora respecto al año anterior, el informe recalca que la economía mexicana permanece expuesta a riesgos derivados de la relación comercial, financiera y migratoria con Estados Unidos.

En contraste, para la región de Centroamérica hay tasas de crecimiento del 3%. Sin embargo, la región sigue dependiendo de la economía estadounidense y enfrentando su propia vulnerabilidad frente a posibles shocks externos.

Contexto regional: crecimiento bajo y resistencias en el entorno latinoamericano

La economía mexicana permanece expuesta a riesgos derivados de su relación comercial, financiera y migratoria con Estados Unidos. Credito: Cuartoscuro

El entorno de América Latina y el Caribe comparte el desafío del bajo crecimiento. Las previsiones de la CEPAL para la región detallan:

Un alza del PIB del 2.4% en 2025 .

Un avance del mismo indicador del 2.3% para 2026.

Estos valores consolidan un ciclo de cuatro años con el crecimiento cerca del 2.3%.

Dentro del panorama regional destaca:

Sudamérica enfrentará una ralentización , especialmente por el menor crecimiento en Brasil y la normalización del ciclo en Argentina tras un repunte temporal (proyección del 2.9% en 2025 al 2.4% en 2026 en la región).

Centroamérica y el Caribe presentan cifras por encima del promedio, pero su estabilidad es frágil debido a la dependencia estructural frente a los Estados Unidos y a riesgos climáticos.

Factores internos: política fiscal, recaudación y volatilidad externa

El informe de la CEPAL destaca la pérdida de dinamismo en la demanda interna mexicana por menor flujo de remesas y contracción del consumo privado. Crédito: Cuartoscuro

El informe de la CEPAL también analiza las características propias de la economía mexicana:

Se subraya una caída en la recaudación petrolera , explicada por menor producción, exportación e ingresos internos del sector público.

El dinamismo en el empleo formal y el aumento de salarios ha impulsado ingresos tributarios por retenciones salariales.

La recaudación del IVA en México experimentó un buen nivel, con especial desempeño en el impuesto aplicado a las importaciones, favorecido por la depreciación de la moneda nacional.

Respecto al comportamiento inflacionario y cambiario:

Las economías con regímenes de tipo de cambio flexible , como México, registraron una inflación media superior respecto a países con tipo de cambio fijo.

Los bancos centrales que emplean metas explícitas de inflación han ajustado suavemente las tasas de interés a medida que la inflación converge hacia sus objetivos.

El escenario para México en 2026 está marcado por la mesura: crecimiento menor al esperado, dependencia de factores externos y la necesidad de atender vulnerabilidades estructurales (baja productividad, informalidad laboral, etcétera) señaladas por la CEPAL.