Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

En Coalcomán, la reciente actuación de Alemi Bustos ha avivado el debate en torno a las restricciones que pesan sobre los narcocorridos en eventos públicos.

La presencia del cantante en la plaza de toros El Terrenazo del Río este viernes 12 de diciembre congregó a una multitud, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, donde se observa la interpretación de varios de sus temas más reconocidos, como “Fui el Puneche”, “Las Carreritas”, “El Morralito”, “Entre Peste y Perfume” y “El de la Cheyenne”.

En uno de los registros compartidos, Bustos pronunció desde el escenario: “No imaginan lo que andan moviendo bajita la mano por ahí los compadres”.

La reacción en plataformas digitales no se hizo esperar. Muchos usuarios cuestionaron el hecho de que, pese a la existencia de lineamientos orientados a frenar la normalización de la violencia a través del contenido musical, continúen realizándose espectáculos de este tipo.

En municipios como Coalcomán, las autoridades han realizado exhortos y fijado criterios para limitar la ejecución de canciones que hagan referencia directa a delitos o grupos criminales.

El concierto de Bustos, sin embargo, dejó en el aire varias interrogantes: hasta ahora no ha habido confirmación sobre si la presentación contó con los avales municipales pertinentes, ni se ha esclarecido si la organización correspondió a un evento privado.

Esta ausencia de información ha alimentado la duda entre quienes consideran preocupante la posibilidad de que se esté eludiendo la normativa vigente.

Tanto a nivel estatal como por parte del Ayuntamiento de Coalcomán, al cierre de esta edición no se ha emitido postura oficial respecto a la actuación de Alemi Bustos.

De igual modo, permanece sin confirmarse si se contemplan revisiones o sanciones vinculadas al controvertido concierto.

Prohibición de narcocorridos en Michoacán

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla firmó un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos en eventos públicos, con el objetivo de evitar la apología de la violencia y el delito en espacios abiertos.

Esta medida, anunciada por el Gobierno de Michoacán a través de sus redes sociales, forma parte de una estrategia alineada con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque la mandataria federal ha matizado su postura respecto a la prohibición de géneros musicales.

El decreto, publicado el miércoles dieciséis de abril, establece que la restricción se aplicará exclusivamente en espectáculos, bailes, conciertos y otros eventos públicos, sin afectar el derecho de los ciudadanos a escuchar este tipo de música en sus viviendas o vehículos.

El propio Ramírez Bedolla aclaró en conferencia de prensa: “Quiero ser muy claro, no se prohíbe el reproducir cualquier tipo de música en el vehículo, en su casa. Ahí pueden escuchar la música que quiera, que deseen”.

Entre las sanciones previstas para quienes incumplan la nueva normativa se encuentran la imposición de faltas administrativas, la cancelación de presentaciones, la clausura total o parcial de los recintos donde se cometa la infracción y la revocación de licencias y permisos.

Además, el gobernador advirtió que no se otorgarán permisos para espectáculos que incluyan este tipo de repertorio y exhortó a los ciento trece municipios del estado a no fomentar la música que haga apología de la violencia en actos públicos.