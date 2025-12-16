Cámara de Diputados debe garantizar que “los ciudadanos puedan ser escuchados” en la reforma electoral, Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara Baja rechaza un proceso exprés y defiende la legitimidad democrática en la reforma electoral. | Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ha delineado un posicionamiento claro frente a la inminente discusión sobre la reforma electoral: apertura total al debate, inclusión y respeto al mandato ciudadano. Su mensaje, dirigido a legisladores y al Ejecutivo, enfatiza que el proceso debe garantizar espacios de análisis profundo y que, bajo ninguna circunstancia, puede acelerarse sin escuchar a todos los actores involucrados.

La reforma electoral no irá por fast track

Para Kenia López Rabadán, el objetivo de cualquier transformación electoral es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Insiste en que no se trata solamente de escuchar posiciones diversas, sino de tomar en cuenta las aportaciones para que el resultado final refleje realmente las preocupaciones y expectativas de la sociedad.

“Debemos garantizar que las organizaciones no gubernamentales, la academia, los expertos, los partidos políticos, los ciudadanos puedan ser escuchados, y por supuesto, las autoridades electorales y todos aquellos que vayan a tener un impacto directo o indirecto con estas reformas", subrayó la diputada presidenta.

López Rabadán rechazó la posibilidad de un proceso exprés, convencida de que la premura en la aprobación de cambios podría dañar la confianza ciudadana y disminuir la legitimidad de los resultados electorales. Sostuvo que figuras como el parlamento abierto y los foros públicos son esenciales para propiciar el intercambio de perspectivas.

Escuchar obedeciendo: el papel legislativo

La iniciativa del Ejecutivo Federal abordará candidaturas plurinominales, financiamiento de partidos y modernización del sistema electoral. EFE/ Madla Hartz

La presidenta de la Cámara Baja recalcó que el verdadero ejercicio democrático consiste en escuchar obedeciendo, es decir, recoger las inquietudes de los ciudadanos y plasmarlas en la ley. Considera que realizar un proceso solo de consulta sin consecuencias efectivas equivale a “dar atole con el dedo” a la ciudadanía.

López Rabadán que la erosión de entidades electorales puede desembocar en crisis democráticas profundas y resaltó la importancia de que en México “nadie se sienta más fuerte que el pueblo”.

Contexto en el Senado y alcances de la reforma

El Senado de la República anticipa una reforma política profunda a partir de febrero de 2026, sin fast track. EFE/Cámara de Senadores

Mientras la Cámara de Diputados marca distancia con un enfoque deliberativo, el Senado de la República también anticipa una reforma profunda para el próximo periodo ordinario, a partir del 1 de febrero de 2026. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, adelantó que la nueva iniciativa buscará una transformación integral del sistema político-electoral y descartó una aprobación acelerada.

La propuesta del Ejecutivo Federal, que se presentará hacia mediados de enero, abordará aspectos como:

Revisión de candidaturas plurinominales

Financiación de partidos políticos

Estructura del sistema electoral (incluyendo OPLES)

Modernización y mecanismos participativos

Castillo remarca que uno de los mayores retos será mantener la representación de minorías y reducir los gastos de campaña, reiterando que la pluralidad será central en el proceso de revisión y debate.

Académicos y especialistas han advertido sobre los riesgos de perder representatividad y retroceder en la pluralidad conquistada si se suprimen esquemas como la representación proporcional.