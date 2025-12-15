SRE felicita a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con casi el 60% de los votos en un balotaje decisivo. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su felicitación a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de Chile, destacando la intención de ambos países de mantener la cooperación en favor de la región y sus ciudadanos.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales la noche de este 14 de diciembre, la SRE subrayó: “México y Chile seguirán trabajando para beneficio de la región y nuestros pueblos”.

De igual modo, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo al pueblo chileno y a José Antonio Kast tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

Claudia Sheinbaum felicitó al pueblo chileno y al candidato electo, José Antonio Kast. REUTERS/Rodrigo Garrido

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sheinbaum destacó la “jornada electoral pacífica y democrática” y expresó su reconocimiento al presidente electo.

La mandataria mexicana subrayó su confianza en que ambas naciones sostendrán una relación de cooperación regional. “Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile”, publicó la presidenta Sheinbaum en su cuenta de X.

Políticos mexicanos felicitan a Kast

El PAN y su presidente, Jorge Romero, felicitaron a José Antonio Kast y reconocieron la cercanía de sus ideales.| PAN

Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), envió una felicitación pública a José Antonio Kast tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta presidencial de Chile.

En su mensaje, el político panista expresó: “Felicitamos a @joseantoniokast por su gran triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y le deseamos todo el éxito para conducir a su país por la senda de la paz y la prosperidad”.

Romero Herrera consideró que la victoria de Kast refleja una tendencia regional, al afirmar que “cada vez son más los países de nuestra región que optan por la defensa de la patria, la familia y la libertad. Lo mismo ocurrirá próximamente en México”.

Por su parte, el PAN difundió también un mensaje institucional en el que manifestó su confianza en que el nuevo presidente chileno promoverá la estabilidad y el desarrollo nacional. “Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la responsabilidad de impulsar la estabilidad, la paz y el desarrollo de su nación”, señaló el partido a través de su cuenta oficial.

El mensaje institucional del PAN concluyó: “En América Latina crece la convicción de defender la patria, la familia y la libertad. Ese mismo rumbo llegará muy pronto a México”.

Triunfo aplastante de José Antonio Kast en Chile

La campaña de Kast se enfocó en seguridad, migración y recuperación económica. REUTERS/Juan Gonzalez

José Antonio Kast fue elegido como el nuevo presidente de Chile tras obtener casi el 60% de los votos en el balotaje frente a Jeannette Jara. El líder del Partido Republicano asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

El discurso de Kast durante la campaña se centró en la lucha contra la crisis de seguridad, la expulsión de más de 300 mil inmigrantes ilegales, el cierre de la frontera norte y la recuperación económica.

Según datos preliminares, con el 57.44% de las mesas escrutadas, la participación superó los 15.7 millones de votantes, quienes acudieron de manera obligatoria a las urnas.

En la sede de su partido en Las Condes, Kast recibió el saludo protocolar del presidente Gabriel Boric y la felicitación de Jara, mientras celebraba junto a su familia y aliados de diversas fuerzas políticas, incluidos representantes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, socialcristianos y libertarios.