Reforma electoral será prioridad del Senado a partir de febrero: Laura Itzel Castillo

Se plantea revisar el número de legisladores plurinominales, manteniendo la representación de las minorías.

La reforma electoral será el tema central del próximo periodo ordinario del Senado de la República, que iniciará en febrero, y se perfila como uno de los cambios institucionales más profundos de los últimos años.

Así lo adelantó Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, al señalar que la iniciativa buscará transformar de fondo el sistema político-electoral y aplicarse de cara a las elecciones de 2027, bajo un proceso de discusión amplio y sin aprobación acelerada.

Laura Itzel Castillo afirmó que la reforma electoral será “el plato más fuerte” del próximo periodo legislativo, al nivel de la reciente reforma judicial.

Subrayó que no se trata de una iniciativa que se pretenda aprobar de manera exprés, sino que requerirá debate, análisis y construcción política.

La reforma electoral busca transformar de fondo el sistema político-electoral de México. Crédito: Cuartoscuro

“La idea no es sacarla fast track, va a haber una discusión”, sostuvo.

Laura Itzel Castillo: una reforma profunda y sin fast track

Entre los ejes que adelantó destacan una política de austeridad en materia electoral, la reducción de los gastos de campaña y una revisión al financiamiento de los partidos políticos.

Castillo señaló que limitar los costos de las campañas es clave para evitar prácticas irregulares, y recordó que existen mecanismos institucionales para sancionar el financiamiento ilegal, incluso cuando provenga de instancias criminales.

También planteó revisar el número de legisladores plurinominales, aunque aclaró que el objetivo es mantener la representación de las minorías.

La reforma electoral no se prevé aprobar mediante fast track; habrá un proceso de debate amplio. EFE/ Madla Hartz

Sobre si el Senado será la cámara de origen de la iniciativa, indicó que esa definición corresponde al Ejecutivo y que, hasta ahora, no hay una decisión tomada.

Sheinbaum fija los ejes de la propuesta del Ejecutivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a mediados de enero el gobierno federal formalizará su propuesta de reforma electoral.

Explicó que el concepto de democracia que guía a su administración retoma la idea de Abraham Lincoln de un gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Entre los puntos centrales mencionó la revisión de las candidaturas plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado, así como un análisis de la estructura de la organización electoral, incluyendo la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Criticó que las listas plurinominales suelen definirse en las cúpulas partidistas, sin participación ciudadana directa.

Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno federal presentará su propuesta de reforma electoral a mediados de enero. EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum también reiteró su postura contra el nepotismo electoral y señaló que, aunque la prohibición será obligatoria hasta 2030, Morena la aplicará desde 2027.

¿De qué trata la reforma electoral y qué debate ha generado?

El gobierno anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, encargada de elaborar un diagnóstico y una propuesta legislativa.

La comisión trabajará con legisladores, especialistas y organizaciones sociales, según informó el Ejecutivo.

Entre los temas que se analizan destacan:

Posible eliminación o reducción de legisladores plurinominales.

Disminución del financiamiento a partidos políticos.

Revisión del papel del INE y de los OPLES.

Mecanismos de participación ciudadana y modernización electoral.

Sin embargo, especialistas han advertido riesgos.

El Senado de la República reiniciará sus actividades ordinarias el 1 de febrero de 2026. (Foto: Senado de la República)

Académicos señalan una posible falta de pluralidad en el diseño de la reforma y alertan sobre un retroceso democrático si se elimina la representación proporcional, al considerar que esta ha permitido la inclusión de fuerzas minoritarias en el sistema político.

¿Cuándo regresa el Senado a sus actividades?

El Senado de la República reiniciará sus actividades legislativas ordinarias el 1 de febrero de 2026, tras el periodo de receso que comienza después del 15 de diciembre.

Durante este lapso, los asuntos legislativos son atendidos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Será en ese nuevo periodo cuando la reforma electoral comience formalmente su ruta legislativa y concentre la atención política nacional.