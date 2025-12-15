México

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

2. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

3. Record of Ragnarok

Los humanos mortales deben vencer a los dioses todopoderosos en siete rondas.. o su existencia terminará para siempre. ¡Que comiencen las batallas de Ragnarok!

4. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

5. Los abandonados (The Abandons)

En los Estados Unidos de 1850, dos familias de distinta clase social encabezadas por sus valerosas matriarcas luchan por la supremacía en una tierra sin ley.

6. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

7. Ciudad de sombras

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

8. El precio de una confesión (자백의 대가)

Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato.

9. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

10. Emily en París (Emily in Paris)

Nuevas pasiones. Nuevas modas. ¿Nueva Emily? Una intrépida estadounidense experta en marketing alza el vuelo en la vida y el amor tras conseguir el trabajo de sus sueños en París.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

SAT 2026: esto es lo que debe tener la factura para poder deducir impuestos

Un periodo de balances impulsa a los contribuyentes a considerar las oportunidades de deducciones personales

SAT 2026: esto es lo

México: cotización de cierre del euro hoy 15 de diciembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Qué autos descansan por el Hoy No Circula del 16 de diciembre en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Qué autos descansan por el

Pelea entre legisladores de Morena y PAN deja lesionada a la diputada Claudia Pérez en el Congreso CDMX

La sesión fue suspendida ante la falta de condiciones para continuar el debate

Pelea entre legisladores de Morena

Se consolida caída del dólar: “billete verde” se vende por debajo de los 18 pesos al cierre del 15 de diciembre

La divisa estadounidense retrocedió ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes

Se consolida caída del dólar:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis personas en límites

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

Algunos policías de Harfuch serán retirados de Uruapan tras denuncias de extorsión a pobladores, anuncia Tafolla

Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

Guerra entre cárteles mantiene a México entre los países más violentos, según organizaciones internacionales

Van por “El Guano”, Marina despliega operativo en el triángulo dorado para detener al hermano del Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

¿Demasiado ambiente? Video de Fátima

¿Demasiado ambiente? Video de Fátima Bosch siendo bajada a la fuerza de carro alegórico genera polémica

Ana de la Reguera revela que experimentó con una mujer y los reflectores aterrizan en Monserrat Oliver

Señalan a violinista de Christian Nodal de ser “fan de su relación” con Ángela Aguilar | Videos

Stray Kids se apodera del ranking de las canciones K-Pop más escuchadas en México

Ella es Paulina Goto, ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ en su séptima temporada

DEPORTES

Captan a Luis Chávez en

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca

Aaron Ramsey define como una decepción su paso por Pumas y expone a la directiva

Cuál es el origen de La Cumbia de los Trapos, canción que corean los aficionados del Toluca

Faitelson tacha de “majadero, altanero y mal educado” al Turco Mohamed tras altercado en la final de la Liga MX