México

Ocho muertos y varios heridos en volcadura de camión de pasajeros en Nuevo León

Elementos de emergencia ya se encuentran en la zona

2 heridos fueron trasladados a
2 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Facebook: Protección Civil Nuevo León.

Ocho personas murieron la tarde de este 14 de diciembre en un accidente vial registrado en el kilómetro 24 de la Carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, según informó Protección Civil del estado.

El incidente, que involucró la volcadura de un camión de pasajeros, dejó múltiples lesionados. Esto motivó el traslado de dos pacientes en la unidad 94 HGZ#67 del IMSS. Las autoridades continúan las labores en la zona junto a la Cruz Roja, Protección Civil Apodaca y el CRUM.

El incidente se dio en
El incidente se dio en el kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán de Apodaca, Nuevo León. (Facebook: Protección Civil Nuevo León).

Hasta el momento, se ha confirmado la participación del vehículo R-611 económico 49, que cubre la ruta de Apodaca a Pesquería. Las instituciones mantienen la atención en el sitio.

Cabe destacar, las autoridades no han dado un número exacto de lesionados, solamente han informado que dos heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Incidentes viales y siniestros en Apodaca, Nuevo León

Choque e incendio en Apodaca.
Choque e incendio en Apodaca. Foto: x.com/@adn40

El municipio de Apodaca no es ajeno a los accidentes de tránsito, especialmente en avenidas grandes, el pasado 12 de septiembre ocurrió un choque entre una pipa y un tractocamión en el Anillo Periférico de Apodaca, Nuevo León, el cual provocó un incendio y la movilización de autoridades en la zona, según reportes de usuarios en redes sociales.

El accidente, ocurrido cerca del kilómetro 50 de la autopista, próximo a la caseta de Apodaca y al Parque Kronos Apodaca, generó grandes columnas de humo negro visibles a varios kilómetros de distancia. Usuarios afectados informaron que el bloqueo vehicular se extendió por una amplia zona, dejando a numerosos conductores varados antes del retorno.

La empresa se dedica a
La empresa se dedica a la elaboración de aceites industriales. Crédito: Facebook Protección Civil Nuevo León.

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desplegó la tarde del 14 de septiembre en Apodaca, Nuevo León, tras el incendio de una fábrica dedicada a la producción de aceites comestibles.

El incendio se localizó en la carretera Apodaca Santa Rosa, en la intersección con avenida Andrómeda, dentro de la colonia Cosmopolis. La empresa afectada, Lufhissa, tiene su sede en Monterrey y se especializa en la elaboración de lubricantes y grasas industriales, además de la venta, investigación y desarrollo de estos productos, según información de su propia página web.

Inseguridad en Nuevo León

Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública
Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L.

Cinco policías de la Fuerza Civil resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo mientras patrullaban la comunidad Francisco I. Madero en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León, alrededor de las 13:00 horas del pasado miércoles 10 de diciembre.

El incidente se produjo cuando el vehículo oficial circulaba por un camino de terracería y activó un explosivo improvisado, lo que causó daños a la unidad. Tras el estallido, los agentes fueron trasladados a la zona metropolitana para recibir atención médica. No se reportaron civiles lesionados ni oficiales muertos, el área quedó bajo resguardo de autoridades federales y estatales.

Horas antes, en el Rancho San Juan de la misma localidad, una persona falleció luego de que su camioneta pasó sobre una presunta mina terrestre y explotó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el deceso, ocurrido aproximadamente a las 10:30 horas, e indicó que peritos en balística acudieron al lugar para realizar un análisis de campo. El vehículo de la víctima quedó destruido y fragmentos se dispersaron en la zona.

