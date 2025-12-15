Se consolida caída del dólar: “billete verde” se vende por debajo de los 18 pesos al cierre del 15 de diciembre

Crédito: Infobae

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en México luego que el peso lograra mantener su tendencia positiva frente al dólar y terminó la sesión de este lunes 15 de diciembre cotizando al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,99 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,16% comparado con los 18,02 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con esta cotización la moneda estadounidense se encuentra en su valor más bajo en casi año y medio. Desde julio del año pasado que no se vendía tan barato.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 1,52%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 12,27%.

La volatilidad de esta semana es claramente inferior a los datos logrados para el último año (9,28%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado ahora mismo.

¿Por qué se cayó el dólar?

Precio del dólar en México llega a mínimos en más de un año (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

De acuerdo con un análisis financiero del Monex, el tipo de cambio responde al continúo retroceso del billete estadounidense.

En Estados Unidos, los inversores centran su atención en diversas reuniones de política monetaria durante la semana.

Se esperan comentarios de diversos miembros de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), los cuales podrían reforzar las expectativas de los inversores sobre el rumbo de la política monetaria, donde actualmente se prevé una pausa para la primera reunión de 2026.

Por otra parte, en México se redujeron las tensiones comerciales con Estados Unidos tras el acuerdo por la disputa del agua de los últimos días.

Banxico (REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.