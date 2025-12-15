La reforma electoral será tan profunda como la del Poder Judicial, adelanta presidenta del Senado

Laura Itzel Castillo. FOTO: Senado de la República

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anticipó que la próxima iniciativa de reforma electoral que enviará la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, será el tema central del siguiente Periodo de Sesiones Ordinarias y tendrá un alcance tan profundo como la reciente reforma judicial.

Castillo Juárez subrayó que la magnitud de la propuesta impactará directamente en la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo, lo que, en sus palabras, representa “el plato más fuerte” de la agenda parlamentaria.

En relación con la representación plurinominal, la senadora enfatizó que “deben estar representadas las diferentes fuerzas políticas que existen en el país, pero de manera proporcional, eso es lo que debe de prevalecer y por lo que siempre se luchó”.

Añadió que cualquier eventual reducción de la representación plurinominal afectaría tanto a partidos grandes como pequeños, ya que el principio de proporcionalidad debe mantenerse.

El Congreso ha realizado foros para diseñar la nueva reforma electoral. FOTO: Archivo

Castillo Juárez explicó que la representación en las cámaras debe reflejar las preferencias electorales de la ciudadanía, garantizando así una auténtica representación popular.

Finalmente, la senadora recordó que, aunque ya se han realizado foros para analizar la reforma electoral, será necesario esperar el contenido específico de la iniciativa para determinar si se requerirán nuevos debates o consultas dentro de las cámaras del Congreso.

Presidenta del Senado aclara que pasará con Alejandro Gertz Manero

La legisladora aclaró que el Senado no ha recibido aún la propuesta formal del Ejecutivo Federal para el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador.

Detalló que el proceso solo podrá avanzar una vez que la propuesta llegue oficialmente, momento en el que se determinará el país disponible y se procederá a la comparecencia correspondiente.

“No podemos hacer nada en ese caso, hasta que llegue”, puntualizó.

Castillo Juárez también abordó la importancia de mantener una política de austeridad en materia electoral, especialmente en lo relativo a los gastos de campaña, y consideró necesario que estos no sean elevados.

Además, advirtió sobre la vigilancia de posibles financiamientos ilegales, señalando que existen mecanismos para castigar y supervisar cualquier irregularidad, incluso si proviene del crimen organizado.

“Se cuenta con los mecanismos para que esto sea castigado y supervisado por las diferentes instancias que tienen que estar velando para que no exista”, afirmó.

En materia de seguridad pública, Castillo Juárez reconoció el trabajo realizado bajo la dirección del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y destacó el compromiso de la nueva fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, cuya experiencia previa en la Ciudad de México considera un elemento clave para fortalecer la seguridad y el combate al crimen organizado.