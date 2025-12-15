Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre

Cada lunes y jueves hay una competencia por la Villa 360, el reality está a mitad de temporada CRÉDITO: ExatlonMx/FB

En el capítulo de hoy en Exatlón México tanto Rojos como Azules ponen en juego la Batalla por la Ventaja y la disputa por la codiciada Villa 360.

Tras varias semanas marcadas por bajas importantes en la escuadra roja, la atención de los aficionados se centró en la capacidad de reacción de este grupo.

Ahora los rojos enfrentan el reto de recomponerse para no perder terreno ante el rival.

En este contexto de presión, el equipo azul se presenta fortalecido.

A pesar de haber atravesado la mayor cantidad de eliminaciones, los Azules han logrado consolidar su ritmo positivo dentro de la mayoría de los circuitos.

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Por otro lado los Rojos experimentan el resultado doloroso de su reciente eliminación, lo que ha generado tensiones internas y ahora buscan mejorar su convivencia.

Sobre la pregunta más repetida entre la audiencia —quién ganaría la Villa 360 esta noche—, surgieron reportes no confirmados que dan como favorito al equipo azul.

De acuerdo con los análisis de los mismos fans, es posible que el equipo azul gane la Villa 360 hoy 15 de diciembre.

Cabe señalar que este dato aún no cuenta con confirmación oficial y toda posibilidad permanece abierta hasta la transmisión del episodio.

Qué es la Villa 360

La Villa 360 es reconocida por ofrecer a los ganadores condiciones superiores de descanso, alimentación y recuperación.

En el juego representa mucho más que un simple galardón simbólico; su conquista puede ser decisiva para el rendimiento de los atletas en las eliminaciones.

Así es el comedor de la Villa 360° (Captura de pantalla/@exatlonmx)

Este refugio puede ayudar en el rendimiento y la competencia por el espacio es cada lunes y jueves.

El sitio puede marcar la diferencia entre mantener la fortaleza física o llegar agotados a los desafíos cruciales de la semana.

Dónde ver Exatlón México hoy

La competencia entre ambos bandos se mantuvo altamente igualada a lo largo del día y, para los fanáticos, la incertidumbre sobre el desenlace solo alimentó el interés por el programa.

Las señales más claras, sin embargo, señalaron la solidez delequipo azul y sus posibilidades de acaparar tanto la ventaja estratégica como el control de la Villa 360.

El capítulo está identificado como uno de los más decisivos de la temporada, a la espera de la confirmación en la emisión de Azteca UNO.

Exatlón México se transmite en México a través de TV Azteca, específicamente en el canal Azteca Uno. Los episodios suelen estar disponibles también en la plataforma oficial de TV Azteca en línea.

Exatlón México se transmite por Azteca Uno de lunes a viernes a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. Puedes verlo en televisión abierta o en la plataforma digital de TV Azteca.

Lista de eliminados de Exatlón México

La temporada 2025 de Exatlón México ha registrado hasta ahora diez eliminaciones con el equipo azul como el más afectado en número de bajas.

Azul:

Alex

Andrea

Karen

Antonio

Tanori

Vanessa

Rojo

Aristeo

Luis

Mau Wow

Edna

Integrantes actuales Exatlón México

Rojo

Josué

César Villaluz

Heber Gallegos

Humberto

Paulette

Valery

Karol

Azul

José

Ernesto

Alexis

Evelyn