México

Buscan a Zenaida García Vivar y sus cinco hijos tras desaparecer en Guerrero

Son tres menores de edad niños y dos niñas, aún no hay una línea de investigación fija

El protocolo de búsqueda en Guerrero se activó tras la desaparición de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos menores de edad en Chilpancingo.

De acuerdo con la ficha de Alerta Violeta difundida por el Gobierno de Guerrero, todos los miembros de la familia fueron vistos por última vez el 6 de diciembre, pero hasta el momento su paradero sigue siendo desconocido.

La desaparición fue denunciada por la madre de Zenaida, quien también informó a las autoridades que su hija habría sufrido episodios de violencia intrafamiliar.

Es importante tomar en cuenta que se trata de información extraoficial.

Fiscalía de Guerrero sobre desaparición

Según la información oficial, aún no se determina si se trata de una salida voluntaria, una retención forzada o la comisión de un delito grave.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó que se activó de inmediato el Protocolo Violeta.

Este mecanismo que coordina la participación de corporaciones estatales, municipales y federales y que prioriza la localización de mujeres y niñas en riesgo.

La Fiscalía General del Estado ha detallado los perfiles físicos de Zenaida y de los cinco menores con el objetivo de facilitar su identificación.

Señas particulares de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos

Zenaida García Vivar, de 33 años, es originaria de Metlatónoc, mide 1,63 metros y pesa 65 kilogramos.

Su cabello es negro, lacio y largo, de tez morena clara y complexión delgada.

Entre sus señales particulares se destacan una cicatriz en el abdomen por cesárea, cicatrices de varicela en la mejilla derecha y una cicatriz lineal en la frente, lado derecho.

Los menores, registrados bajo las iniciales J.D.G., R.I.G., E.I.G., M.I.G. y V.I.G., tienen entre 4 y 15 años y presentan rasgos físicos diferenciados.

Viridiana Ignacio García, de 4 años, posee una mancha pequeña en la mejilla derecha.

Mileydy Ignacio García, de 6 años, tiene tez morena clara y cabello largo y lacio.

Heriberto Ignacio García, de 11 años, muestra manchas café claro en la mejilla derecha, un lunar en la nariz y cicatriz de varicela en la frente.

Ronaldo Ignacio García, de 12 años, se distingue por una cicatriz circular en la ceja izquierda y otra en el brazo derecho.

Juan Diego Ignacio García, de 15 años, comparte algunas de las características y cicatrices señaladas en sus hermanos.

Colectivos de búsqueda en la región han intensificado la difusión de las fichas emitidas por la Fiscalía, resaltando la gravedad y prioridad del caso.

Las actividades de rastreo incluyen no solo labores de campo y análisis de rutas, sino también la verificación de posibles ubicaciones en las zonas urbanas y rurales de Chilpancingo y comunidades aledañas.

El llamado de las autoridades tanto a la ciudadanía como a organizaciones civiles es constante, para que brinden cualquier dato relevante mediante los números de emergencia 911 y 800 832 7692 o directamente ante la Fiscalía General del Estado. La difusión masiva de la información, insisten las autoridades, es clave para “ampliar las posibilidades de localización”.

Hasta la fecha, según los reportes oficiales de Guerrero, la investigación sigue abierta y “no se cuenta con información que permita conocer su paradero ni las circunstancias que rodearon su desaparición

