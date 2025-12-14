Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Un ataque armado en el bar Siete Copas de Tijuana dejó dos personas muertas y generó alarma en la ciudad fronteriza. (Cuartoscuro)

Dos personas perdieron la vida durante un ataque armado al interior del bar Siete Copas, ubicado en Tijuana, capital de Baja California.

Las autoridades confirmaron que tres presuntos responsables fueron detenidos poco después del atentado, ocurrido la madrugada del 14 de diciembre en un establecimiento ubicado sobre el boulevard Gustavo Díaz Ordaz, una de las vialidades más transitadas en la ciudad fronteriza.

Los informes oficiales recabados precisan que, durante el ataque, los clientes escaparon por las salidas del inmueble tras escuchar las detonaciones. Algunos de ellos lograron alertar rápidamente a las autoridades.

Cómo ocurrió el ataque armado en Tijuana

Las autoridades de Baja California detuvieron a tres presuntos responsables tras el atentado en el boulevard Gustavo Díaz Ordaz. (Especial)

El ataque ocurrió pese a que el local estaba equipado con sistemas de videovigilancia y contaba con guardias de seguridad en el acceso. Los agresores intimidaron a los vigilantes usando armas de fuego y forzaron la entrada.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y constataron el deceso de una mujer de aproximadamente 35 años. Un hombre resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital, donde falleció minutos más tarde.

De acuerdo con fuentes locales, la víctima fue un joven de aproximadamente 22 años, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

En la escena del crimen se encontraron varios casquillos percutidos, presuntamente de un fusil de asalto. El arma utilizada en el ataque fue hallada en el estacionamiento, luego de que los agresores la dejaran en el sitio al intentar escapar.

Elementos de la policía desplegaron un operativo que resultó en la detención de tres hombres vinculados al ataque. Tras la detención, la Fiscalía General del Estado de Baja California asumió la investigación correspondiente.

Presencia del narco en Tijuana, capital de Baja California

El bar Siete Copas, equipado con videovigilancia y guardias, fue vulnerado por agresores armados que forzaron la entrada. (SSPC Tijuana)

No es la primera ocasión que el bar Siete Copas registra hechos violentos. Este establecimiento se encuentra en una zona en disputa por el control de la venta de drogas entre grupos delictivos rivales, un contexto que ha conducido a otros episodios violentos recientes.

Reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifican en dicho estado la operación delCDS y los Arellano Félix. Asimismo, existen investigaciones que reflejan la incursión delCJNGen la zona al menos desde 2015.

A principios de 2025, el Gobierno de Estados Unidos identificó a Alfonso Arzate García, alias El Aquiles y René Arzate García, también conocido como La Rana como jefes de plaza en Tijuana, quienes trabajan para el Cártel de Sinaloa, especialmente para la facción afín a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En Mexicali, otra célula ligada al Mayo, conocida como Los Rusos, mantiene una pugna por el control del narcomenudeo con Los Chapitos, bando relacionado con la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe recordar que esta entidad es uno de los focos rojos para México y Estados Unidos por el tráfico y consumo de fentanilo. Un informe reciente publicado por la ONG Elementa DDHH, revela que el 99% de los opioides examinados por asociaciones civiles en Tijuana y Mexicali contenía fentanilo.