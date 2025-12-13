México

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estado de las operaciones del AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del 12 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y49014

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Volaris

Hora: 23:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1380

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4350

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:01

Estado: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:50

Estatus: Demorado

Vuelo: AA828

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:53

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

El accidente con el impredecible Canelo ha generado preocupación entre los participantes y seguidores, quienes esperan la decisión médica sobre su posible regreso a la competencia

Sergio Mayer Mori sufre accidente

Noroña se lanza contra Kenia López Rabadán por asistir a la Basílica con motivo del día de la Virgen de Guadalupe

El morenista criticó la presencia de la diputada del PAN en el recinto religioso

Noroña se lanza contra Kenia

Mañanitas a la Virgen: más de 20 perritos peregrinos fueron rescatados en la Basílica de Guadalupe

Un grupo de voluntarios reportó la localización de decenas de animales en situación vulnerable tras la llegada de miles de personas a “La Villa”

Mañanitas a la Virgen: más

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

El sujeto también está relacionado con el homicidio de un policía estatal en 2024 y secuestros

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”,

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Por qué no hubo pagos este 12 de diciembre y cuándo se reanudan los depósitos?

Los depósitos de los programas correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de diciembre

Becas Rita Cetina y Benito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”,

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

Sentencian a hombre que se hacía pasar por trabajador de la CFE para agredir sexualmente a mujeres y robarles en CDMX

Asesinan a Enrique Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco

Exdirigente municipal del PRD en Veracruz enfrenta segunda orden de aprehensión por secuestro agravado

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori sufre accidente

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

¿En qué canción de Bad Bunny te debes salir para alcanzar Metro en la CDMX?

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: María Victoria regresa a la Basílica a sus 102 años con conmovedor mensaje

Santa Fe Klan organiza fiesta de la Virgen de Guadalupe en Guanajuato, pero todo acaba en pelea

Filmes para ver esta noche en Netflix México

DEPORTES

Estos son los equipos a

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones

Juan Manuel Márquez opina sobre el polémico empate entre Lamont Roach y Pitbull Cruz: “Una pelea competitiva”

Robert Dante Siboldi renuncia como entrenador del Mazatlán FC

Revelan que hay otro rival para Canelo a parte de Crawford: “Hay una opción B interesante”

Fan Festival Monterrey 2026: Samuel García adelanta cómo será el evento de la FIFA en México