Remplazar insumos asiáticos en México tardaría hasta una década: Coparmex

Tardaría la sustitución de la manufactura asiática alrededor de 10 años (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El reciente aumento de aranceles a productos asiáticos aprobado por el gobierno mexicano podría provocar un alza de entre 70 y 100 por ciento en los precios al consumidor de bienes terminados como vehículos, ropa, calzado y electrónicos, según estimaciones de especialistas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Este impacto se atribuye tanto al encarecimiento de insumos importados como al incremento del salario mínimo, lo que, de acuerdo con los expertos en manufactura y aduanas, ejercerá una presión directa sobre la inflación y el poder adquisitivo de los consumidores.

Desde la perspectiva de los especialistas, la sustitución de importaciones asiáticas por producción nacional requerirá al menos una década, debido a la necesidad de certificar proveedores y alcanzar niveles adecuados de producción e inventarios.

Además, advirtieron que el desarrollo de un proveedor local puede tomar entre diez y veinte años en promedio, y que los esfuerzos previos para fomentar la proveeduría nacional no han logrado atraer el interés suficiente de las empresas para fabricar insumos en México.

En este contexto, señalaron que la industria manufacturera exportadora demanda insumos por 300 mil millones de dólares, pero hasta ahora solo se ha conseguido sustituir 2 mil millones de dólares mediante proveedores nacionales.

Aumento de precio afectará al consumidor final

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que el incremento de mil 463 aranceles a productos de importación originarios de países asiáticos generará un aumento en los precios de estos artículos (Juan José Sierra Álvarez-COPARMEX)

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que el incremento de mil 463 aranceles a productos de importación originarios de países asiáticos generará un aumento en los precios de estos artículos, lo que se traducirá en alzas para el consumidor final y presionará la inflación.

Sierra Álvarez consideró que no debería aplicarse el mismo arancel a la materia prima, al insumo para fabricar un producto y al bien terminado, ya que esto genera condiciones de competencia desleal.

Por su parte, Mario Cepeda, presidente del Comité Empresarial de Ciudad Juárez de la Coparmex, expresó su preocupación ante la posibilidad de que, en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se exija un mayor contenido nacional en los productos, dado que actualmente solo representa 20 por ciento en sectores como electrónicos, aeroespacial y semiconductores.

Cepeda también destacó que los costos de producción aumentarán por los nuevos aranceles en materias primas para los sectores exportadores y por el encarecimiento de la mano de obra, ya que el salario mínimo en la frontera norte pasará de 88,36 a 440,87 pesos diarios entre 2018 y 2026.

Las maquiladoras ofrecen prestaciones adicionales, esto eleva los costos de empleo y provoca la pérdida de dos de cada diez empleos en la industria del ensamble (Foto: Shutterstock)

Además, mencionó que la mayoría de las maquiladoras ofrecen prestaciones adicionales, lo que ha elevado los costos laborales y provocado la pérdida de dos de cada diez empleos en la industria del ensamble.

Expertos en la industria manufacturera y aduanas señalaron que los aranceles impactarán principalmente a China, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, India, Tailandia y Taiwán, países que abastecen a las industrias de autopartes, textiles, aluminio y plásticos.

Según los expertos consultados por El Universal, en México no existen proveedores con la suficiencia, capacidad ni calidad necesarias para abastecer a la industria, y la situación se agravaría si, además de aumentar los aranceles, no se implementa un plan definido para impulsar la proveeduría nacional con la participación de las grandes empresas, que hasta ahora no han intervenido en este proceso.