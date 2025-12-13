México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los números ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35253

Resultado: 92941

Tris De las Tres

Sorteo: 35254

Resultado: 74811

Tris Extra

Sorteo: 35255

Resultado: 00744

Tris De las Siete

Sorteo: 35256

Resultado: 20687

Tris Clásico

Sorteo: 35257

Resultado: 13726

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo se realizará el gran encendido del alumbrado navideño?

La Plaza de la Constitución se convertirá en el escenario de un espectáculo de luces y ornamentos artesanales

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo

Alexis Ayala asegura no haber recibido el pago que “hubiera querido” en La Casa de los Famosos México

El actor atravesó una crisis personal antes de ingresar al reality, lo que condicionó su poder de negociación y derivó en un acuerdo menos favorable para él

Alexis Ayala asegura no haber

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

La caravana salió desde el estado de Hidalgo

Peregrinos localizaron un cadáver en

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

El sinaloense buscará mantener su récord invicto en el pugilismo profesional

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Peregrinos localizaron un cadáver en

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

Rescatan a Yareth Alexandra, joven de 17 años desaparecida en Edomex: la tenían oculta en una bocina

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala asegura no haber

Alexis Ayala asegura no haber recibido el pago que “hubiera querido” en La Casa de los Famosos México

Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: estas son todas las parejas que llegaron a la gran final del reality de Televisa

Wendy Guevara fue invitada por Bad Bunny a “La Casita” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

DEPORTES

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

La IA predice al campeón de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

Tigres vs Toluca en la Final del Apertura 2025: la razón por la que cualquier resultado le afectaría a Cruz Azul

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones